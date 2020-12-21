Компанія Porsche розробила нове покоління фірмових дитячих автокрісел, які відповідають сучасному європейському стандарту безпеки i-size.

Лінійку фірмових продуктів Porsche Techquipment поповнили дитячі крісла для немовлят Baby Seat та дітей старшого віку Kid Seat. Вони оснащені шеститочковими ременями безпеки.

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Автокрісла доступні в чорному і блакитному кольорах. Крісло Baby Seat з посадкою проти ходу підходить для немовлят зростом від 40 до 83 сантиметрів. Вбудований підголівник з регулюваннями дозволяє налаштовувати крісло, в міру росту дитини. Автокрісло Kid Seat, з посадкою за ходом руху, підходить для дітей зростом від 76 до 105 сантиметрів.

В якості додаткової опції Porsche пропонує базу Flex Base, яка встановлюється в автомобільні кріплення ISOFIX і дозволяє швидко вставити в неї дитяче крісло. Обидві моделі дитячих автокрісел відповідають новому стандарту безпеки Європейського Союзу i-size, який враховує не тільки вагу, але і зріст дитини, а також забезпечує поліпшений захист від бічних ударів, особливо в області голови та шиї.

Фото: дитячі автокрісла Porsche / Porsche