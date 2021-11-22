Škoda обнародовала официальный видео-анонс обновленного кроссовера Karoq. Онлайн-премьера состоится 30 ноября в 11.00.

Четыре года спустя после запуска одна из ключевых моделей в линейке кроссоверов чешского автопроизводителя получила изменения в дизайне и технологиях. С широкой решеткой и более узкими фарами он приобретает еще более динамичные очертания, которые дополнит матричная led оптика.

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В обновленной задней части особенно заметны измененные задние фонари. Новый Škoda Karoq дебютирует в диджитал-презентации под названием "Лицо Karoq" 30 ноября в 11:00 по киевскому времени. Все технические подробности обещают раскрыть во время презентации.