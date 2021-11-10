Официально обновленный Skoda Karoq должен быть презентован 30 ноября, но в сети уже появились изображения новинки.

В распоряжении испанского издания Motor.es оказались фотографии обновленного Skoda Karoq без камуфляжа.

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По снимкам можно сделать выводы об изменениях в дизайне модели, например, рассмотреть модернизированные фары, которые в некоторых комплектациях будут матричными, и оценить новый оранжевый цвет кузова. Другие различия, вроде бы иначе оформленные решетки радиатора, не столь заметны. Дебют рестайлингового Skoda Karoq состоится 30 ноября.

Предположения об изменениях в экстерьере подтвердились: слегка обновили узор решетки радиатора, оптику и дизайн дисков. Впрочем, радикальных изменений в виде кроссовера не произошло.

Не ожидаются и новшества в моторной линейке, хотя ранее высказывалось предположение, что Karoq может иметь гибридную установку. Однако, с большой вероятностью, если ее и добавят в гамму, то позже. Не ожидается в ближайшее время и появление заряженной RS-версии.

С момента появления Karoq в продаже в 2017 году кроссовер разошелся по всему миру в количестве полумиллиона экземпляров, а в линейке Skoda он занимает второе место по популярности после Octavia. На сегодняшний день Karoq продается в 60 странах мира, а производится в Чехии, Словакии, России и Китае.