Компания Skoda опубликовала дизайнерский скетч, где представлен салон доступного седана Slavia.

Эту модель разрабатывают для рынка Индии, где она разделит платформу с представленным кроссовером Kushaq. Премьера новинки запланирована на 18 ноября.

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На опубликованном эскизе можно рассмотреть, например, двухспицевый руль с набором кнопок, переднюю панель с характерным выступом по центру и традиционный рычаг коробки передач. Козырек панели приборов получил необычные вставки с надписью Skoda (сама панель, насколько можно судить, является цифровым дисплеем), а дефлекторы вентиляционной системы выполнены круглыми.

Экран медиасистемы не встроен в центральную консоль, а установлен независимо. Его диагональ составит 10 дюймов. Какими материалами планируется отделывать салон Slavia, не уточняется, но компания подчеркнула возможность контрастного оформления.

Ранее Skoda публиковала рисунки, изображающие внешность седана. Четырехдверка получит динамичный силуэт, который дизайнеры называют купеобразным, массивную решетку радиатора и необычно обработанные гнезда противотуманных фар. Базироваться Slavia будет на платформе MQB-A0-IN, разработанной специально для рынка Индии, и получит два турбомотора на выбор на 115 и 150 л.с.