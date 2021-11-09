Компанія Skoda опублікувала дизайнерський скетч, де представлений салон доступного седана Slavia.

Цю модель розробляють для ринку Індії, де вона розділить платформу з представленим кросовером Kushaq. Прем'єра новинки запланована на 18 листопада.

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На опублікованому ескізі можна розглянути, наприклад, двоспицеве кермо з набором кнопок, передню панель з характерним виступом по центру і традиційний важіль коробки передач. Козирок панелі приладів отримав незвичайні вставки з написом Skoda (сама панель, наскільки можна судити, є цифровим дисплеєм), а дефлектори вентиляційної системи виконані круглими.

Екран медіасистеми не вбудований у центральну консоль, а встановлено незалежно. Його діагональ становитиме 10 дюймів. Якими матеріалами планується обробляти салон Slavia, не уточнюється, але компанія наголосила на можливості контрастного оформлення.

Раніше Skoda публікувала малюнки, що зображують зовнішність седана. Чотирьохдверка отримає динамічний силует, який дизайнери називають купеподібним, масивну решітку радіатора та незвичайно оброблені гнізда протитуманних фар. Базуватися Slavia буде на платформі MQB-A0-IN, розробленої спеціально для ринку Індії, і отримає два турбомотори на вибір на 115 і 150 к.с.