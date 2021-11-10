Офіційно оновлений Skoda Karoq має бути презентований 30 листопада, але в мережі вже з’явились зображення новинки.

У розпорядженні іспанського видання Motor.es опинилися фотографії оновленого Skoda Karoq без камуфляжу.

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За знімками можна зробити висновки про зміни в дизайні моделі, наприклад розглянути модернізовані фари, які в деяких комплектаціях будуть матричними, і оцінити новий помаранчевий колір кузова. Інші відмінності, начебто інакше оформлені решітки радіатора, не настільки помітні. Дебют рестайлінгового Skoda Karoq відбудеться 30 листопада.

Припущення про зміни в екстер'єрі підтвердилися: злегка оновили візерунок решітки радіатора, оптику та дизайн дисків. Втім, радикальних змін у вигляді кросовера не сталося.

Не очікуються і нововведення в моторній лінійці, хоча раніше висловлювалося припущення, що Karoq може мати гібридну установку. Однак, з великою ймовірністю, якщо її і додадуть в гаму, то пізніше. Не очікується найближчим часом і поява зарядженої RS-версії.

З моменту появи Karoq у продажу в 2017 році кросовер розійшовся по всьому світу в кількості півмільйона екземплярів, а в лінійці Skoda він посідає друге місце за популярністю після Octavia. На сьогоднішній день Karoq продається в 60 країнах світу, а виробляється в Чехії, Словаччині, Росії та Китаї.