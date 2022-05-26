Европейский институт EuroNCAP провел традиционные краш-тесты новых поколений автомобилей.

Независимая организация EuroNCAP опубликовала третий раунд результатов безопасности за 2022 год. Kia EV6 и Mercedes C-Class, два больших семейных автомобиля, получили самую высокую оценку пять звезд. Volvo C40 Recharge также получает целых пять звезд, как и новый Multivan от Volkswagen. Двоюродные братья концерна Stellantis, Opel Astra и Peugeot 308, оценены как четырехзвездочные автомобили.

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Шестое поколение Opel/Vauxhall Astra и третье поколение Peugeot 308, созданные на платформе EMP2 концерна Stellantis, имеют очень схожие результаты во всех четырех дисциплинах. У них была обнаружена слабая защита от травм грудной клетки мужчин среднего роста и небольших женщин-водителей. Кроме того, ни один из автомобилей не был оборудован центральной подушкой безопасности для защиты от столкновения сбоку. Такая подушка все чаще встречается на современных автомобилях. Оба автомобиля предлагают множество технологий, чтобы избежать аварий, но не включают некоторые из последних достижений, представленных на рынке. Четырехзвездочные рейтинги автомобилей также касаются их вариантов PHEV.

Все пятизвездочные автомобили в этой тестовой серии продемонстрировали отличную защиту от аварий с результатами 90% и более по сравнению с 76% и 80% для автомобилей Stellantis. Автомобили демонстрировали стабильно хорошие результаты и по защите детей. Относительно общей технологии помощи Volvo C40 Recharge вышел на первое место. Несмотря на свою несколько иную, квадратную, форму, VW Multivan показал солидный всесторонний результат, который был на одном уровне с протестированными автомобилями.

Система коммуникаций Mercedes-Benz Car-to-X, являющаяся частью дополнительной услуги Mercedes-me, получила награду Euro NCAP Advanced. Система использует данные других транспортных средств, чтобы обеспечить раннее предупреждение о потенциальных опасностях вблизи автомобиля, прежде чем они могут быть обнаружены.