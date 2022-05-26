Європейський інститут EuroNCAP провів традиційні краш-тести нових поколінь автомобілів.

Незалежна організація EuroNCAP опублікувала третій раунд результатів безпеки за 2022 рік. Kia EV6 і Mercedes C-Class, обидва великі сімейні автомобілі, отримали найвищу оцінку п’яти зірок. Volvo C40 Recharge також отримує повні п’ять зірок, як і новий Multivan від Volkswagen. Двоюрідні брати концерну Stellantis, Opel Astra та Peugeot 308, оцінені як чотиризіркові автомобілі.

Також цікаво яка швидкість смертельно небезпечна при ДТП

Шосте покоління Opel/Vauxhall Astra і третє покоління Peugeot 308, створені на платформі EMP2 концерну Stellantis, мають дуже подібні результати в усіх чотирьох дисциплінах. У них виявили слабкий захист від травм грудної клітки чоловіків середнього росту та невеликих жінок-водіїв. Окрім того, жоден з автомобілів не був оснащений центральною подушкою безпеки для захисту від зіткнення збоку. Така подушка все частіше зустрічається на сучасних автомобілях. Обидва автомобілі пропонують безліч технологій уникнення аварій, але не включають деякі з останніх досягнень, представлених на ринку. Чотиризіркові рейтинги автомобілів також стосуються їхніх варіантів PHEV.

Усі п’ятизіркові автомобілі в цій тестовій серії продемонстрували чудовий захист від аварії з результатами 90% або більше, у порівнянні з 76% і 80% для автомобілів Stellantis. Автомобілі демонстрували стабільно хороші результати і щодо захисту дітей. Щодо загальної технології допомоги, Volvo C40 Recharge вийшов на перше місце. Попри свою дещо іншу, квадратну форму, VW Multivan показав солідний всебічний результат, який був на одному рівні з протестованими автомобілями.

Система комунікацій Mercedes-Benz Car-to-X, яка є частиною додаткової послуги Mercedes-me, отримала нагороду Euro NCAP Advanced. Система використовує дані інших транспортних засобів, щоб забезпечити раннє попередження про потенційні небезпеки поблизу автомобіля, перш ніж вони можуть бути виявлені.