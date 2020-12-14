С 2020 года начали действовать новые стандарты моторных масел для бензиновых двигателей: API SP и ILSAC GF-6A / GF – 6B. Они пришли на замену API SN и ILSAC GF-5.

Стандарт был введен по просьбе автопроизводителей организациями API (Американский институт нефти) и ILSAC (Международный консультативный комитет по спецификации смазочных материалов).

Канадская компания смазочных материалов Petro-Canada одна из первых получила сертификаты на масла линейки SUPREME новых стандартов API SP и ILSAC GF6. Купить их в Украине можно у дилеров или в официальном интернет-магазине

?Чем новый стандарт SP лучше

Стандарт API SP ужесточил требования к свойствам масел по сравнению с API SN для сохранения ресурса двигателей, продления срока их службы и экономии топлива.

Какие основные преимущества SP перед SN?

Защита от преждевременного неконтролируемого возгорания топливо-воздушной смеси (LSPI);

Защита от износа цепи ГРМ;

Защита от высокотемпературных отложений на поршне;

Защита от высокотемпературных отложений в турбокомпрессоре;

Более высокие требования к количеству образованного маслом шлама и лака;

Улучшение топливной экономичности по сравнению с “базовым образцом” моторного масла SAE 20W-30;

Улучшение совместимости с системами доочистки выхлопных газов;

Совместимость с топливом, содержащим высокий уровень этанола (E85).

Почему API SN устарел?

Жесточайшие нормы по расходу топлива и выбросу парниковых газов заставляют конструкторов реализовывать процессы работы ДВС, которые еще недавно казались фантастическими. Так, с одного литра рабочего объема двигателя внутреннего сгорания, сейчас снимается более 130 л.с. и более 180 н.м. крутящего момента. Еще недавно этих показателей было в 2 и больше раз меньше.

Большие удельные мощности двигателя предполагают высокие термические и механические нагрузки на детали двигателя, которые в первую очередь воспринимаются моторным маслом. Именно поэтому, в последнее время довольно часто обновляются стандарты моторных масел, в которых принципиально улучшаются характеристики.

Пробки на дорогах, светофоры

Высокие температуры и механические нагрузки, воздействуя на смазочный материал, могут изменять его начальные параметры за очень короткие промежутки времени. Поэтому, в новом стандарте масел для бензиновых двигателей API SP, который был принят в мае 2020 года, изменения были направлены, в первую очередь на улучшение устойчивости масел к внешнему воздействию.

API SP был принят для обеспечения защиты от преждевременного воспламенения на низких оборотах, известного как "калильное зажигание" (LSPI), защиты от износа цепи привода ГРМ, улучшенной защиты поршней и турбокомпрессоров от высокотемпературных отложений.

Эти свойства были достигнуты более жесткими требованиями к маслу по защите от образования отложений и нагара. По сравнению с предыдущим стандартом качества API SN, устойчивость к повышению вязкости в лабораторном тесте из-за окисления допускалась в 200%, в новом стандарте API SP не больше 150%.

Поршни и кольца

При высоких температурах моторное масло способно коксоваться и давать нагар на поршнях и кольцах.

В стандарте API SP допустимое значение образования нагара было существенно снижено. Минимальная чистота поршней выросла с 3.7 до 4.2 баллов.

Чистые поршни и кольца – не самоцель разработчиков новых стандартов. Отсутствие нагара снижает износ двигателя (нет абразива) и создает предпосылки для длительного поддержания проектной мощности и расхода масла. Кроме того, отсутствие нагара на головках поршней снижает вероятность жарового зажигания. Допустимое общее загрязнение двигателя нагаром и шламом было снижено с 8 баллов до 7.6.

Граничная концентрация

Существенные улучшения параметров, наконец позволили ввести в новый стандарт API SP, такой важный параметр как граничная концентрация продуктов износа деталей двигателя, изготовленных из сплавов железа.

Популярная у потребителей услуга по спектрометрии масла, теперь косвенно обусловлена ​​в новом стандарте качества. Правда в стандарте приведены граничные концентрации железа в 400 ррм за моторный тест, однако теперь можно провести определенные корреляции и отследить тенденции работы масла.

Так, практика показывает, что эксплуатация технически исправных двигателей на маслах Petro-Canada Supreme дает прирост концентрации железа за весь срок службы масла всего не более чем на 10-20 ррм.

Экономия топлива

Благодаря высокой устойчивости масла API SP к изменению вязкости, разработчикам стандарта удалось выделить новый класс масла по экономии топлива.

Этот класс является дополнительным и масла, обладающие такими свойствами, имеют особую маркировку “Ресурсосбережение” (Resource Concerving), что указывается в нижней части маркировки или сокращенно возле категории API SP RC.

Предварительный стандарт API SN и старые, ссылались на “Энергосбережение”, но это отражало формальный акцент на экономию топлива.

Теперь улучшение топливной экономичности, в сочетании с API SP базируется на сравнении с эталонным маслом с вязкостью SAE 20W-30 и Petro-Canada Supreme имеет очень высокие цифры экономии в 1.5-2 раза при максимальных значениях:

xW-20 API SP3.8% против API SN2.6%

xW-30 API SP 3.1% против API SN 1.9%

10W-30, 10W-40 API SP 2.8% против API SN 1.5%

xW-16a API SP 4.1% против API SN 2.8%

Требования класса "Ресурсосбережение" основаны на требованиях к маслам Международного Комитета по стандартизации и апробации моторных масел – ILSAC. Именно ILSAC, как организация, разрабатывает эти дополнительные требования к моторным маслам, чтобы они могли иметь статус "Ресурсосбережение" и помогали производителям автомобилей достигать общего снижения количества выбросов отработанных газов в атмосферу.

А как там у ILSAC?

На смену ILSAC GF-5, принятым параллельно с API SN, приходят сразу две новые категории ILSAC GF-6A и ILSAC GF-6B.

ILSAC GF-6A сочетает характеристики API SP с улучшенной топливной экономичностью. ILSAC GF-6A – отвечает категории API SP Resource Concerving, дает потребителю все ее преимущества, и распространяется на все масла Petro-Canada Supreme классов вязкости SAE: 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 и 10W -30.

ILSAC GF-6B – имеет те же требования и преимущества, и ILSAC GF-6A, но распространяется только на моторные масла Petro-Canada Supreme Synthetic SAE 0W-16.

Впечатляющие низкотемпературные характеристики линейки масел Petro-Canada Supreme с температурами замерзания ниже минус 45оС, а вязкостные ограничениями до 13000 сР при температурах запуска двигателя минус 35оС делают их уникальными и чрезвычайно выгодными для применения.

Выводы

API SN устарел и это обусловлено потребностями автопроизводителей для того, чтобы водители получали больше динамики и меньше вреда для двигателя и внешней среды.

Такое принципиальное усиление нормы вводится впервые за всю историю развития стандартов моторных масел. Оно свидетельствует о том, насколько важно иметь продукт, который длительное время противостоит высоким температурам.

Интересно, что компания Petro-Canada Lubricants так быстро прошла сертификацию по новому стандарту потому, что еще ранее характеристики масел линейки Petro-Canada Supreme существенно их превышали.

Переходите на новый стандарт и делитесь впечатлениями.