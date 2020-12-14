З 2020 почали діяти нові стандарти моторних олив для бензинових двигунів: API SP і ILSAC GF-6A / GF - 6B. Вони прийшли на заміну API SN і ILSAC GF-5.

Стандарт було введено на прохання автовиробників організаціями API (Американський інститут нафти) и ILSAC (Міжнародний консультативний комітет з специфікації мастильних матеріалів).

Канадська компанія мастильних матеріалів Petro-Canada одна з перших отримала сертифікати на оливи лінійки SUPREME нових стандартів API SP і ILSAC GF6. Купити їх в Україні можна в дилерів або офіційному інтернет-магазині

?Чим новий стандарт SP краще SN

Стандарт API SP посилив вимоги до властивостей олив в порівнянні з API SN для збереження ресурсу двигунів, продовження терміну їх служби та економії палива.

Які основні переваги SP перед SN?

Захист від передчасного неконтрольованого займання паливо-повітряної суміші (LSPI);

Захист від зносу ланцюга ГРМ;

Захист від високотемпературних відкладень на поршні;

Захист від високотемпературних відкладень в турбокомпресорі;

Більш високі вимоги до кількості утвореної оливою шламу і лаку;

Покращення паливної економічності в порівнянні з «базовим зразком» моторної оливи SAE 20W-30;

Покращення сумісності з системами доочистки вихлопних газів;

Сумісність з паливом, що містить високий рівень етанолу (E85)

Чому API SN застарів?

Найжорстокіші норми по витраті палива і викиду парникових газів змушують конструкторів реалізовувати процеси роботи ДВС, ще недавно ще здавалися фантастичними. Так, з одного літра робочого об'єму двигуна внутрішнього згоряння, зараз знімається більше 130 к.с. і більше 180 н.м. крутного моменту. Ще недавно цих показників було в 2 і більше разів менше.

Великі питомі потужності двигуна припускають високі термічні і механічні навантаження на деталі двигуна, які в першу чергу сприймаються моторною оливою. Саме тому, останнім часом досить часто оновлюються стандарти моторних олив, в яких принципово поліпшуються характеристики.

Затори на дорогах, світлофори

Високі температури і механічні навантаження, впливаючи на мастильний матеріал, можуть змінювати його початкові параметри за дуже короткі проміжки часу. Тому, в новому стандарті олив для бензинових двигунів API SP, який був прийнятий в травні 2020 року, зміни були спрямовані, в першу чергу на поліпшення стійкості олив до зовнішнього впливу.



API SP був прийнятий для забезпечення захисту від передчасного займання на низьких обертах, відомого як “краплинне запалювання” (LSPI), захисту від зносу ланцюга приводу ГРМ, поліпшеного захисту поршнів і турбокомпресорів від високотемпературних відкладень.

Ці властивості були досягнуті більш жорсткими вимогами до оливи щодо захисту від утворення відкладень і нагару. У порівнянні з попереднім стандартом якості API SN, стійкість до підвищення в'язкості в лабораторному тесті через окислення допускалася в 200%, в новому стандарті API SP не більше 150%.

Поршні і кільця

При високих температурах моторна олива здатна коксуватися і давати нагар на поршнях і кільцях.

В стандарті API SP допустиме значення утворення нагару було суттєво знижено. Мінімальна чистота поршнів зросла з 3.7 до 4.2 балів.

Чистіші поршні і кільця – не самоціль розробників нових стандартів. Відсутність нагару знижує знос двигуна (немає абразиву) і створює передумови для тривалого підтримання проектної потужності і витрати оливи. Крім того, відсутність нагару на голівках поршнів знижує ймовірність жарового запалювання. Допустиме загальне забруднення двигуна нагаром і шламом було знижено з 8 балів до 7.6.

Гранична концентрація

Істотні поліпшення параметрів, нарешті дозволили ввести в новий стандарт API SP, такий важливий параметр як гранична концентрація продуктів зносу деталей двигуна, виготовлених із сплавів заліза.

Популярна у споживачів послуга по спектрометрії оливи, тепер побічно обумовлена в новому стандарті якості. Правда в стандарті наведені граничні концентрації заліза в 400 ррм за моторний стендова тест, однак тепер можна провести певні кореляції і відстежити тенденції роботи оливи.

Так, практика показує, що експлуатація технічно справних двигунів на оливах Petro-Canada Supreme дає приріст концентрації заліза за весь термін служби оливи всього не більше ніж на 10-20 ррм.

Економія палива

Завдяки високій стійкості оливи API SP до зміни в'язкості, розробникам стандарту вдалося виділити новий клас оливи по економії палива.

Цей клас є додатковим і оливи, що володіють такими властивостями, мають особливе маркування «Ресурсозбереження» (Resource Concerving), вказується в нижній частині маркування або скорочено біля категорії API SP RC.

Попередній стандарт API SN і старіші, посилалися на «Енергозбереження», але це відображало формальний акцент на економію палива.

Тепер покращення паливної економічності, в поєднанні з API SP базується на порівнянні з еталонною оливою з в'язкостю SAE 20W-30 і Petro-Canada Supreme має дуже високі цифри економії в 1.5-2 рази при максимальних значеннях:

xW-20 API SP3.8% проти API SN2.6%

xW-30 API SP 3.1% проти API SN 1.9%

10W-30, 10W-40 API SP 2.8% проти API SN 1.5%

xW-16a API SP 4.1% проти API SN 2.8%



Вимоги класу “Ресурсозбереження” засновані на вимогах до олив Міжнародного Комітету по стандартизації та апробації моторних олив – ILSAC. Саме ILSAC, як організація, розробляє ці додаткові вимоги до моторних мастил, щоб вони могли мати статус “Ресурсозбереження” і допомагали виробникам автомобілів досягати загального зниження кількості викидів відпрацьованих газів в атмосферу.

А як там у ILSAC?

На зміну ILSAC GF-5, прийнятим паралельно з API SN, приходять відразу дві нові категорії ILSAC GF-6A і ILSAC GF-6B.

ILSAC GF-6A поєднує характеристики API SP з поліпшеною паливною економічністю. ILSAC GF-6A – відповідає категорії API SP Resource Concerving, дає споживачеві все її переваги, і поширюється на всі оливи Petro-Canada Supreme класів в'язкості SAE: 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 і 10W-30.

ILSAC GF-6B – має ті ж вимоги і переваги, що і ILSAC GF-6A, але поширюється тільки на моторні оливи Petro-Canada Supreme Synthetic SAE 0W-16.

Вражаючі низькотемпературні характеристики лінійки олив Petro-Canada Supreme з температурами замерзання нижче мінус 450С, а в’язкісними обмеженнями до 13000 сР, при температурах запуску двигуна мінус 350С роблять їх унікальними і надзвичайно вигідними для застосування.

Підсумок

API SN застарів і це обумовлено потребами автовиробників для того, щоб водії отримували більше динаміки і менше шкоди для двигуна і зовнішнього середовища.

Таке принципове посилення норми вводиться вперше за всю історію розвитку стандартів моторних олив. Воно свідчить про те, наскільки важливо мати продукт, який тривалий час протистоїть високим температурам.

Цікаво, що компанія Petro-Canada Lubricants так швидко пройшла сертифікацію по новому стандарту тому, що ще раніше характеристики олив лінейки Petro-Canada Supreme суттєво їх перевищували.

Переходьте на новий стандарт і діліться враженнями.