Chevrolet Aveo 2023 стал более солидным с виду и несколько подрос в размерах. Базовая комплектация модели включает в себя камеру заднего вида и парктроник.

Новый Chevrolet Aveo четвертого поколения поступил в производство и выходит на рынок. Хэтчбек уже поступил в продажу, а в ближайшее время к нему присоединится седан. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

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Первыми купить Chevrolet Aveo смогут жители Мексики, ведь именно в этой стране налажен выпуск модели (также ее будут собирать в Китае). Хэтчбек стоит от 16 750 долларов, а седан будет дешевле – от 16 000 долларов.

Новый Chevrolet Aveo 2023 стал более сдержанным с виду. В дизайне стало больше граней, а широкая решетка радиатора сочетается с большими фарами.

Автомобиль больше предшественника: хэтчбек Chevrolet Aveo достигает 4170 мм в длину, а седан – 4490 мм. Ширина (1695 мм), высота (1490 мм) и колесная база (2550 мм) у двух моделей одинаковы. Объем желателя Chevrolet Aveo составляет 304 л, а седана – 475 л.

В салоне руль приплюснут, а приборы разделены экраном бортового компьютера. Базовая комплектация расширена и включает в себя 8-дюймовый тачскрин, 6 подушек безопасности, кондиционер, парктроник и камеру заднего вида. Топовый вариант добавляет климат-контроль и 15-дюймовые литые диски.

Новый Chevrolet Aveo доступен исключительно с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 98 л. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП и вариатор.