Популярный в Украине Chevrolet Aveo первого поколения на самом деле является достаточно надежным и недорогим в содержании автомобилем. Но есть у него и недостатки, о которых мы поговорим подробнее.

Выпускался Chevrolet Aveo первого поколения с 2002 по 2012 год. В Украине наибольшей популярностью пользовались версии с кузовом седан, которые собирались на Запорожском автомобильном заводе. Впоследствии сильно удешевленная и “модернизированная” версия Aveo стала продаваться под названием ЗАЗ Vida.

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Сейчас за подержанные Chevrolet Aveo с украинской регистрацией продавцы просят от 3 000 до 7 000 долларов. Варианты “на бляхах” попадаются очень редко, да и цена их, как правило, сопоставима с машинами, обладающими украинской пропиской.

Кузов Шевроле Авео

Как и большинство бюджетных авто, Chevrolet Aveo первого поколения нуждается в доработке. Одной из необходимых процедур после схода автомобиля с конвейера специалисты называли антикоррозийную обработку. Если первый владелец Aveo на этом не сэкономил, то есть большая доля вероятности, что днище, пороги и колесные арки останутся целыми. В противном случае их разрушение от коррозии наступает весьма быстро. Многие автомобили 2004-2008 годов выпуска уже прогнили насквозь

Кузов плохо защищен от коррозии - даже небольшие сколы быстро покрываются ржавчиной.

Двигатель Chevrolet Aveo

Для всего мира моторная линейка Chevrolet Aveo была достаточно широкой, но практически все машины, на долю которых выпала участь передвигаться по украинским дорогам, оборудованы простым полуторалитровым восьмиклапанным мотором, который ведет свое начало от старого доброго Opel Kadett.

Мотор оборудован ременным проводом ГРМ. Ремень этот нужно менять каждые 60 тыс. км пробега. Стоит эта процедура 60-80 долларов. Около 100 тыс. км выхаживает насос системы охлаждения (который тоже приводится ремнем ГРМ), его замена также обходится в 50-80 долларов. При обрыве ремня ГРМ дорогостоящий ремонт мотора неизбежен.

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Чаще всего под капотом Aveo установлен 8-клапанный мотор объемом 1,5 л.

Ресурс полуторалитрового мотора, работающего на газу – 300-400 тыс. км. После этого он начинает потреблять масло в довольно внушительных количествах. Средний ремонт с заменой всех сальников, прокладок и поршневых колец обходится в 200-300 долларов. Если понадобится расточка и замена поршней, сумма ремонта может возрасти до 400-500 долларов.

Трансмиссия Chevrolet Aveo/ЗАЗ Vida

Нормальный ресурс сцепления для Chevrolet Aveo – 100-150 тыс. км. Стоимость его замены – 80-120 долларов. Механическая коробка надежна при бережном использовании. Большой риск для дифференциала представляет эксплуатация с разными колесами на одной оси или длительная езда с приспущенным колесом. Не рекомендуется также использование “докаток”. Из-за разности в диаметре колес возникает довольно быстрый износ дифференциала. Его восстановление обходится в 150-200 долларов.

Первые признаки дефекта дифференциала – течь сальников полуосей. Дело в том, что разбитые посадочные места внутренних ШРУСов не способны обеспечить соосность деталей. В такой ситуации даже замена сальников не способствует устранению течи.

Дифференциал - слабая часть трансмиссии Chevrolet Aveo

При повреждении пыльников наружных ШРУСов, они довольно быстро выходят из строя. Доступные аналоги родных запчастей стоят по 40-50 долларов за штуку, но не отличаются долговечностью. А найти качественные “гранаты”, невзирая на то, что Aveo очень распространенный автомобиль, не так просто.

Подвеска Chevrolet Aveo

Передняя подвеска у Шевроле Авео очень простая и достаточно выносливая. Самый слабый ее элемент – тяги стабилизатора. Они служат 30-40 тыс. км и в случае износа издают весьма громкие и неприятные звуки. Их замена обходится в 20-30 долларов. Шаровые опоры, рулевые наконечники и тяги, также как и сайлетблоки передних рычагов, выхаживают по 60-80 тыс. км. Стоимость их замены – 100-150 долларов. Немного больше – 100-120 тысяч служат передние амортизаторы. Их стоимость колеблется на уровне 150-200 долларов вместе с работой по замене.

Задняя подвеска отличается простотой и надежностью

Задняя подвеска очень простая. Замена сайлетблоков задней балки может понадобиться через 150-200 тыс. км пробега и обойдется в 50-80 долларов. Задние амортизаторы выхаживают по 80-100 тыс. км. и стоят около 60-80 долларов за пару. Иногда ломаются пружины задней подвески, но стоят они по 10-20 долларов за штуку и меняются очень просто и быстро.

Электрооборудование Авео

По части электрики Chevrolet Aveo автомобиль непривередливый. Подавляющее большинство проблем связаны с качеством сборки или с профессионализмом установщиков дополнительного оборудования. Никаких специальных устройств для диагностики электронных систем Авео не требуется – этот автомобиль не привязан к специализированному или фирменному сервису. Практически все его электронные проблемы сможет решить практически любой автоэлектрик средней квалификации.

Рекомендация Авто 24

Рекомендовать Chevrolet Aveo можно как в качестве первого автомобиля, так и в качестве рабочей лошадки на каждый день. Простота конструкции, доступность запчастей и прекрасная ремонтопригодность делают его эксплуатацию не слишком затратной. Пожалуй, самый серьезный недостаток Aveo первого поколения – довольно высокий расход топлива: около 8-10 литров “на сотню”. Впрочем, установка ГБО частично решает эту проблему.

Что касается престижа или удовольствия от вождения, то здесь у Chevrolet Aveo серьезный пробел. Он не отличается ни динамичными нравом, ни высоким комфортом. Если есть потребность “пускать пыль в глаза” окружающим, да и самому наслаждаться комфортным и качественным автомобилем, а бюджет при этом ограничен, автомобили с иностранной регистрацией подойдут для этого гораздо лучше.