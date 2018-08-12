Популярний в Україні Chevrolet Aveo насправді є досить надійним і недорогим у змісті автомобілем. Але є у нього і недоліки, про які ми поговоримо докладніше.

Випускався Chevrolet Aveo з 2002 по 2012 рік, переживши один рестайлінг. В Україні найбільшою популярністю користувалися версії з кузовом седан, які збиралися на Запорізькому автомобільному заводі. Надалі сильно здешевлена і "модернізована" версія Aveo стала продаватися під назвою ЗАЗ Vida.

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Зараз за старі Chevrolet Aveo з українською реєстрацією продавці просять від 3 000 до 7 000 доларів. Варіанти "на бляхах" трапляються дуже рідко, та й ціна їх, як правило, співпадає з машинами, що володіють українською пропискою.

Кузов Шавроле Авео

Як і більшість бюджетних авто, Chevrolet Aveo першого покоління потребує доопрацювання. Однією з необхідних процедур після сходження автомобіля з конвеєра фахівці називали антикорозійну обробку. Якщо перший власник Aveo на цьому не заощадив, то є велика частка ймовірності, що днище, пороги і колісні арки залишаться цілими. В іншому разі їх руйнування від корозії настає досить швидко. Багато автомобілів 2004-2008 років випуску вже прогнили наскрізь.

Кузов погано захищений від корозії – навіть невеликі відколи швидко покриваються іржею

Двигун Chevrolet Aveo

Для всього світу моторна лінійка Chevrolet Aveo була досить широкою, але практично всі машини, на долю яких випала доля пересуватися українськими дорогами, обладнані простим півторалітровим восьмиклапанним мотором, який веде свій початок від старого доброго Opel Kadett.

Двигун обладнаний ремінним проводом ГРМ. Ремінь цей потрібно міняти кожні 60 тис. км пробігу. Коштує ця процедура 60-80 доларів. Близько 100 тис. км виходжує насос системи охолодження (який теж приводиться ременем ГРМ) його заміна також обходиться у 50-80 доларів. При обриві ременя ГРМ дорогий ремонт мотора неминучий.

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Поширена проблема восьмиклапанных моторів з великим пробігом – часто засмічується клапан холостого ходу. Через нього плавають холості оберти і автомобіль іноді глухне.

Найчастіше під капотом Aveo встановлений 8-клапанний мотор об'ємом 1,5 л.

Також часто трапляється протікання прокладки клапанної кришки. Часто тріскається сама кришка, оскільки вона виготовлена з пластику, який схильний до розтріскування. Багато власників змінюють ці кришки на алюмінієві від Opel Kadett.

Ресурс півторалітрового двигуна, що працює на газу – 300-400 тис км. На бензині трохи більше, до 500 тис. Потім він починає споживати масло в досить значних кількостях. Середній ремонт із заміною всіх сальників, прокладок і поршневих кілець коштує 200-300 доларів. Якщо знадобиться розточування і заміна поршнів, сума ремонту може зрости до 400-500 доларів.

Трансмісія Шевроле Авео

Нормальний ресурс зчеплення для Chevrolet Aveo – 100-150 тис. км. Вартість його заміни – 80-120 доларів. Механічна коробка надійна при дбайливому використанні. Великий ризик для диференціала становить експлуатація з різними колесами на одній осі або тривала їзда з приспущеним колесом. Не рекомендується також використання "докаток". Через різницю в діаметрі коліс виникає досить швидкий знос диференціала. Його відновлення обійдеться в 150-200 доларів.

Перші ознаки дефекту диференціала – протікання сальників півосей. Справа в тому, що розбиті посадочні місця внутрішніх ШРУСов не здатні забезпечити співвісність деталей. У такій ситуації навіть заміна сальників не сприяє усуненню протікання.

Диференціал – найслабша частина трансмісії Chevrolet Aveo

При пошкодженні пильників зовнішніх ШРУСов вони досить швидко виходять з ладу. Доступні аналоги рідних запчастин коштують по 40-50 доларів за штуку, але не відрізняються довговічністю. А знайти якісні "гранати", незважаючи на те, що Aveo дуже поширений автомобіль, не так просто.

Підвіска Chevrolet Aveo

Передня підвіска у Шевроле Авео дуже проста і досить витривала. Найслабший її елемент – тяги стабілізатора. Вони служать 30-40 тис км і при зносі видають дуже гучні й неприємні звуки. Їх заміна обходиться в 20-30 доларів. Кульові опори, кермові наконечники і тяги, також як і сайлетблоки передніх важелів, виходжують по 60-80 тис км. Вартість їх заміни – 100-150 доларів. Трохи більше – 100-120 тисяч служать передні амортизатори. Їх вартість коливається на рівні 150-200 доларів разом з роботою по заміні.

Задня підвіска відрізняється простотою і надійністю

Задня підвіска дуже проста. Заміна сайлетблоків задньої балки може знадобитися через 200-250 тис. км пробігу і обійдеться в 50-80 доларів. Задні амортизатори виходжують по 80-100 тис. км. і коштують близько 60-80 доларів за пару. Іноді ламаються пружини задньої підвіски, але коштують вони по 10-20 доларів за штуку і змінюються дуже просто й швидко.

Електрообладнання Авео

Щодо електрики, то Chevrolet Aveo – автомобіль невередливий. Переважна більшість проблем пов'язані з якістю збірки або з професіоналізмом установників додаткового обладнання. Ніяких спеціальних пристроїв для діагностики електронних систем Авео не потрібно – цей автомобіль не прив'язаний до спеціалізованого або фірмового сервісу. Практично всі його електронні проблеми зможе вирішити практично будь-який автоелектрик середньої кваліфікації.

Рекомендація Авто 24

Рекомендувати Chevrolet Aveo можна як у якості першого автомобіля, так і в якості робочої конячки на кожен день. Простота конструкції, доступність запчастин і прекрасна ремонтопридатність роблять його експлуатацію не надто витратною. Мабуть, найбільш серйозний недолік Aveo першого покоління – досить висока витрата палива: близько 8-10 літрів на "сотню". Втім, установка ГБО частково вирішує цю проблему.

Що стосується престижу або задоволення від водіння, то тут в Chevrolet Aveo є серйозний пробіл. Він не відрізняється ні динамічним норовом, ні високим комфортом. Якщо є потреба "пускати пил в очі” оточуючим чи самому насолоджуватися комфортним і якісним автомобілем, а бюджет при цьому обмежений, автомобілі з іноземною реєстрацією підійдуть для цього набагато краще.