Стартовая цена "бюджетника" выросла. Надежных и экономичных дизельных двигателей в гамме больше нет. Предлагаются только малообъемные турбомоторы и гибрид.

Румынская "дочка" Renault, фирма Dacia, раскрыла прайс-лист кроссовера третьего поколения. Во Франции базовый Dacia Duster будет стоить 19 690 евро: на девять процентов больше, чем модель уходящей генерации. Цены на полноприводные варианты начинаются с 23400 евро. Максимально оснащенный Duster (гибрид 4WD) будет стоить 28 100 евро.

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В начальной комплектации Essential новый Dacia Duster простой. Есть шесть подушек безопасности и задний парктроник, но колеса стальные (16 дюймов), аналоговые приборы, а медиасистемы нет: только "магнитола". Изображения самых простых кроссоверов отсутствуют, ведь конфигуратор не запущен.

Топ-версий де-факто две: Journey ориентирована на комфорт и бывает гибридной, а Extreme предназначена для любителей бездорожья. В любом случае у богато оснащенных "Дастеров" будет цифровая панель приборов, медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином, климат-контроль, беспроводная зарядка для гаджетов, бесключевой доступ и легкосплавные колеса диаметром 17 или 18 дюймов.

Напомним, новый Dacia Duster в полноприводной конфигурации доступен только с 6-ступенчатой "механикой" и турбомотором 1.2 TCe (130 сил). Базовый кроссовер оснащается ручной коробкой передач и трехцилиндровым турбомотором 1.0 (100 сил), а на вершине линейки безрозеточный гибрид (140 сил) на основе атмосферника 1.6 - это единственная двухпедальная версия.

Французские покупатели получат первые кроссоверы весной, а полный конфигуратор с комплектациями, ценами, опциями и иллюстрациями должен заработать в феврале. Далее Duster выйдет на другие рынки: но уже под брендом Renault и другими вариантами сборки.