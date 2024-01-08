Стартова ціна "бюджетника" зросла. Надійних та економічних дизельних двигунів у гаммі більше немає. Пропонуються лише малообємні турбомотори та гібрид.

Румунська "дочка" Renault, фірма Dacia, розкрила прайс-лист кросовера третього покоління. У Франції базовий Dacia Duster коштуватиме 19 690 євро: на дев'ять відсотків більше, ніж модель генерації, що йде. Ціни на повнопривідні варіанти починаються з 23400 євро. Максимально оснащений Duster (гібрид або 4WD) коштуватиме 28 100 євро.

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У початковій комплектації Essential новий Dacia Duster простий. Є шість подушок безпеки і задній парктронік, але колеса сталеві (16 дюймів), аналогові прилади, а медіасистеми немає: тільки «магнітола». Зображення найпростіших кросоверів відсутні, адже конфігуратор не запущено.

Топ-версій де-факто дві: Journey орієнтована на комфорт і буває гібридною, а Extreme призначена для любителів бездоріжжя. У будь-якому випадку у багато оснащених «Дастерів» буде цифрова панель приладів, медіасистема з 10,1-дюймовим тачскрином, клімат-контроль, бездротова зарядка для гаджетів, безключовий доступ і легкосплавні колеса діаметром 17 або 18 дюймів.

Нагадаємо, новий Dacia Duster у повнопривідній конфігурації доступний лише з 6-ступінчастою «механікою» та турбомотором 1.2 TCe (130 сил). Базовий кросовер оснащується ручною коробкою передач і трициліндровим турбомотором 1.0 (100 сил), а на вершині лінійки безрозетковий гібрид (140 сил) на основі атмосферника 1.6 - це єдина двопедальна версія.

Французькі покупці отримають перші кросовери навесні, а повний конфігуратор із комплектаціями, цінами, опціями та ілюстраціями має запрацювати у лютому. Далі Duster вийде на інші ринки: але вже під брендом Renault та іншими варіантами складання.