Коммерческий фургон Duster имеет вместительный багажник и может перевозить полтонны груза. Как и стандартный кроссовер, он доступен с полным приводом.

В Великобритании представлена ​​новая Dacia Duster Commercial. Фургон прошел обновление вслед за стандартным кроссовером и поступит в продажу по цене от 16 750 евро. Подробности авто раскрыты на официальном сайте Dacia.

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Как и все Dacia и Renault Duster 2022, фургон отличается измененными фарами, фонарями и радиаторной решеткой. Отличить его от стандартного кроссовера можно разве что при отсутствии серебристых вставок на бамперах. Интересная деталь: в авто заднее стекло заменено черным пластиком, хотя издалека это не видно.

Из салона убрано задние сиденья и часть обшивки, а за передними креслами появилась перегородка. Для перевозки грузов обустроен отсек объемом 1623 л. Грузоподъемность авто составляет 503 кг.

Базовая комплектация Dacia Duster Commercial включает в себя кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль, аудиосистему, Bluetooth. Более дорогая версия Expression за 21700 евро добавляет 16-дюймовые литые диски, камеру заднего вида, парктроник и 8-дюймовый сенсорный дисплей.

На выбор предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (90 л. с.) и 1,3 л (150 л. с.), а также 1,5-литровый 115-сильный турбодизель. По-прежнему только дизельный вариант может быть полноприводным.