Покупка и сервис автомобиля премиального бренда должна происходить у официального дилера, который обеспечит высочайший уровень обслуживания.

Британский производитель премиальных автомобилей Jaguar Land Rover несколько лет назад полностью переработал концепцию дилерских центров, и в Украине все они соответствуют этим стандартам. Одним из первых концептуальных автоцентров стал “Jaguar Land Rover Киев Запад", который в 2018 году открылся в Киеве возле Одесской площади.

В дилерском центре площадью почти 3 тыс. м2 достойно представлен весь модельный ряд автомобилей Jaguar и Land Rover. В просторном шоуруме на 650 м2, оформленном в светлых тонах, размещены не только весь модельный ряд британских брендов, но и зона отдыха клиентов, студия персонализации с образцами цветов кузова, материалами отделки салона и аксессуарами.

Особое место в новом дилерском центре – помещение выдачи автомобиля.

Благодаря особым дизайнерским и световым решениям момент передачи автомобиля его новому владельцу станет действительно незабываемым, ведь будет полон уникальными эмоциями.

Территория сервиса составляет 753 м2 и позволяет одновременно обслуживать 13 автомобилей. Дилерский центр постоянно совершенствует свою работу и внедряет новые технологии обслуживания клиентов. Так в 2018 году была введена система “SOVA” для ускорения и контроля обслуживания, прием и выдача автомобиля проводится в комфортном помещении консультантом-приемщиком.

Также в дилерском центре представлены автомобили Jaguar и Land Rover с пробегом, по программе Approved, прошедшие независимую проверку на соответствие высоким стандартам производителя.

"В дилерском центре Jaguar Land Rover Киев Запад внедрены принципы клиентоориентированности, которые гарантируют посетителям первоклассное обслуживание по любому вопросу, – комментирует директор автоцентра Сергей Ивасюк. – Новые стандарты сервиса позволят клиентам получить уникальный опыт от знакомства с автомобилями, а нам лучше презентовать новые модели в динамичной и стильной среде, что полностью соответствует философии брендов Jaguar и Land Rover".

В частности, каждый посетитель получит возможность протестировать автомобили на одном из четырех маршрутов, включая внедорожный. Клиентам доступен большой выбор из имеющихся на складе автомобилей, а также возможность индивидуального заказа. Все автомобили Jaguar и Land Rover доступны в кредит и лизинг. А посетителям сервиса на время обслуживания автомобиля предоставляется подменное авто.

В "Jaguar Land Rover Киев Запад" всегда можно получить самые выгодные условия приобретения и обслуживания автомобилей и настоящий европейский сервис, умноженный на украинское гостеприимство.