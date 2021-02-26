Купівля та сервіс автомобіля преміального бренду має відбуватись у офіційного дилера, який забезпечить найвищий рівень обслуговування.

Британський виробник преміальних автомобілів Jaguar Land Rover кілька років тому повністю переробив концепцію дилерських центрів, і в Україні всі з них відповідають цим стандартам. Одним із перших концептуальних автоцентрів став “Jaguar Land Rover Київ Захід", який у 2018 році відкрився у Києві поблизу Одеської площі.

В дилерському центрі площею майже 3 тис. м² гідно представлено весь модельний ряд автомобілів Jaguar та Land Rover. В просторому шоурумі на 650 м², оформленому у світлих тонах, розміщені не лише увесь модельний ряд британських брендів, але й зона відпочинку клієнтів, студія персоналізації зі зразками кольорів кузова, матеріалами оздоблення салону та аксесуарами.

Особливе місце у новому дилерському центрі – приміщення видачі автомобіля.

Завдяки особливим дизайнерським та світловим рішенням, момент передачі автомобіля його новому власнику стане дійсно незабутнім, адже буде сповнений унікальними емоціями.

Територія сервісу становить 753 м² та дозволяє одночасно обслуговувати 13 автомобілів. Дилерський центр постійно вдосконалює свою роботу та впроваджує нові технології обслуговування клієнтів. Так в 2018 році була запроваджена система “SOVA” для пришвидшення та контролю обслуговування, приймання та видача автомобіля проводиться в комфортному приміщенні консультантом-приймальником.

Також в дилерському центрі представлені автомобілі Jaguar та Land Rover з пробігом, за програмою Approved, що пройшли незалежну перевірку на відповідність високим стандартам виробника.

"У дилерському центрі Jaguar Land Rover Київ Захід впроваджено принципи клієнтоорієнтованості, які гарантують відвідувачам першокласне обслуговування з будь-якого питання, – коментує директор автоцентру Сергій Івасюк. – Нові стандарти сервісу дозволять клієнтам отримати унікальний досвід від знайомства з автомобілями, а нам якнайкраще презентувати нові моделі в динамічному і стильному середовищі, що повністю відповідає філософії брендів Jaguar та Land Rover".

Зокрема, кожен відвідувач отримає можливість протестувати автомобілі на одному з чотирьох маршрутів, включаючи позашляховий. Клієнтам доступний великий вибір з наявних на складі автомобілів, а також можливість особистого замовлення. Всі автомобілі Jaguar та Land Rover доступні в кредит та лізинг. А відвідувачам сервісу на час обслуговування автомобіля надається підмінне авто.

Загалом у "Jaguar Land Rover Київ Захід" завжди можна отримати найвигідніші умови придбання й обслуговування автомобілів та справжній європейський сервіс, помножений на українську гостинність.