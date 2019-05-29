Это официальный рекорд, зафиксированный Guinness World Records.

Тук-тук – пассажирский мотороллер, распространенный в Индии и других странах. Такие трехколесные мопеды не очень мощные и быстрые, но один точно является исключением.

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Житель Йорка в Англии как-то был с визитом в Индии. Мужчина по имени Мэтт Эверард выпил английского эля в пабе и будучи в нетрезвом состоянии заказал на eBay тук-тук марки Apinya. За 20 тысяч фунтов! Трицикл впоследствии был доставлен в Англию и хотя был совсем не нужен Мэтту, чтобы добро не пропадало зря, новый владелец взялся доводить его до ума.

Вместе со своим приятелем по имени Рассел, Мэтт смог разогнаться на своем тук-туке до 74,306 миль в час – это 119,6 км/ч.

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