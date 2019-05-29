Це офіційний рекорд, зафіксований Guinness World Records.

Тук-тук – пасажирський моторолер, поширений в Індії та сусідніх країнах. Такі триколісні мопеди не надто потужні і швидкі, але один точно є винятком.

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Мешканець Йорку в Англії якось був з візитом у Індії. Чоловік на ім’я Метт Еверард добряче хильнув англійського елю у пабі й будучи на підпитку замовив на eBay тук-тук марки Apinya. За 20 тисяч фунтів! Трицикл згодом був доставлений у Англію і хоча був зовсім не потрібен Метту, щоб добро не пропадало даремно, новий власник узявся доводити його до прозуму.



Разом зі своїм приятелем на ім’я Рассел, Метт зміг розігнатись на своєму тук-туку до 74,306 миль на годину – це 119,6 км/год.

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