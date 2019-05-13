Влада столиці В'єтнаму планує повністю заборонити використання мотоциклів і мопедів у мегаполісі. Ці фотографії – як прощання з одним з символів цього азійського міста.

У Ханої з населенням більше 7,5 мільйонів налічується понад 3 мільйони мотоциклів, мопедів та скутерів. При цьому нехтування правилами дорожнього руху і безпеки стало для власників двоколісного транспорту нормою, а трафік на вулицях міста є досить хаотичним.

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Тісний трафік і нехтування мотоциклістами ПДД, призводить до частих аварій, заторів, забруднення повітря, та інших бід для містян. Не рідко на одному мопеді можна побачити по три-п’ять чоловік або цілу гору якогось вантажу. До 2030 року влада міста хоче разом позбутись усіх проблем, пов’язаних з мото-транспортом, заборонивши його у Ханої. При цьому гідної альтернативи доступному транспорту, окрім велосипедів, влада запропонувати не може.



Фото: типовий трафік у Ханої / YouTube

Фотограф Шон Енох показав одну з причин такої заборони – використання скутерів для доставки товарів. М’ячі і квіти, килими і пластикова тара, навіть сирі курячі яйця та жива риба у целофанових пакетах – усе це можна побачити нав’юченим на двоколісних “мулів”. Не менше подиву викликає і перевізник, що завантажив на легкий скутер великі бутелі з питною водою для кулерів.

Фото: транспортування вантажів на скутерах / Jon Enoch

“Ці мотоцикли дозволяють малому бізнесу працювати”, – каже Шон, – “Важко навіть уявити, як буде виглядати і відчувати себе місто без них”.

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