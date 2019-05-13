Власть столицы Вьетнама планирует полностью запретить использование мотоциклов и мопедов в мегаполисе. Эти фотографии – как прощание с одним из символов этого азиатского города.

В Ханое с населением более 7,5 миллионов насчитывается более 3 миллионов мотоциклов, мопедов и скутеров. При этом пренебрежение правилами дорожного движения и безопасности стало для владельцев двухколесного транспорта нормой, а трафик на улицах города довольно хаотичный.

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Тесный трафик и пренебрежение мотоциклистами ПДД, приводит к частым авариям, пробкам, загрязнению воздуха и другим бедам для горожан. Нередко на одном мопеде можно увидеть по три-пять человек или целую гору какого-то груза. К 2030 году власти города хотят вместе лишиться всех проблем, связанных с мото-транспортом, запретив его в Ханое. При этом достойной альтернативы доступному транспорту, кроме велосипедов, власть предложить не может.



Фото: типичный трафик в Ханое / YouTube

Фотограф Шон Енох показал одну из причин такого запрета – использование скутеров для доставки товаров. Мячи и цветы, ковры и пластиковая тара, даже сырые куриные яйца и живая рыба в целлофановых пакетах – все это можно увидеть навьюченным на двухколесные "мулы". Не меньше удивления вызывает и перевозчик, который загрузил на легкий скутер большие бутыли с питьевой водой для кулеров.

Фото: транспортировка грузов на скутерах / Jon Enoch

"Эти мотоциклы позволяют малому бизнесу работать", – говорит Шон, – "Трудно даже представить, как будет выглядеть и чувствовать себя город без них".

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