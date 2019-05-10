А еще такие штуки полюбили военные, спасатели и экстремалы.

Песок, скалы, грязь, снег, асфальт – электроскутер EZRaider HD4 проедет везде.

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Совместный израильско-американский проект изначально имел военное назначение, однако оказался настолько удачным, что его решили выпустить для гражданского рынка. EZRaider HD4 – это топовая модель полноприводного четырехколесного электроскутера. Он оборудован четырьмя электромоторами мощностью в 1200 ватт (1,6 л.с.) каждый и батареей на 3 кВт/ч, которую можно зарядить за 2,5-5 часов, чтобы получить запас хода до 80 км.

Фото: EZRaider

Скутер имеет подвеску с ходом в 50 см и агрессивные шины, что позволяет ему передвигаться по пересеченной местности по снегу, грязи, песку и камням. И делать это довольно быстро!

Кроме того, на сайте производителя представлены также более простые исполнения модели: EZRaider HD2 и EZRaider, а также мини-прицепы, один из которых оборудован такой же батареей, как у скутера на 3 кВт/ч и парой электромоторов по 1,2 кВт.

К сожалению, производитель не сообщает стоимость EZRaider HD4 или иной продукции, отмечая лишь, что целевая аудитория такого транспорта, кроме военных, это фермеры, спортсмены-экстремалы, лесники и парки развлечений.

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