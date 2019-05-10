А ще такі штуки сподобаються військовим, рятувальникам і прокатним атракціонам.

Пісок, скелі, грязюка, сніг, асфальт – електроскутер EZRaider HD4 проїде скрізь.

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Спільний ізраїльсько-американський проект спочатку мав військове призначення, однак виявився настільки вдалим, що його вирішили випустити для цивільного ринку. EZRaider HD4 – це топова модель повнопривідного чотириколісного електроскутера. Він обладнаний чотирма електромоторами потужністю у 1200 ватт (1,6 к.с.) кожен і батареєю на 3 кВт/год, яку можна зарядити за 2,5-5 годин аби отримати запас ходу до 80 км.

Фото: EZRaider

Скутер має підвіску з ходом у 50 см і агресивні шини, що дозволяє йому пересуватись пересіченою місцевістю по снігу, багнюці, піску й камінню. І робить це досить швидко!



Окрім того, на сайті виробника представлені також простіші виконання моделі: EZRaider HD2 та EZRaider, а також міні-причіпи, один з яких обладнаний такою ж батареєю, як у скутера на 3 кВт/год і парою електромоторів по 1,2 кВт.



Нажаль, виробник не повідомляє вартість EZRaider HD4 чи іншої продукції, зазначаючи лише, що цільова аудиторія такого транспорту, окрім військових, це фермери, спортсмени-екстремали, лісники і парки розваг.

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