Заказы на совершенно новый Espace начнут принимать весной 2023 года.

Renault представляет совершенно новый Espace, который из минивэна стал кроссовером.

В 1983 году Renault впервые представила Renault Espace, ставший первооткрывателем класса минивэнов. С тех пор было выпущено пять поколений модели.

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Сейчас Renault представляет совершенно новый Espace, с салоном на 5 или 7 мест, и относящийся к классу SUV сегментов C и D.

Новый Espace имеет атмосферу внедорожника и спортивный и элегантный дизайн, а комплектация Esprit Alpine намекает на победы автоспорта. Он остается самой просторной моделью в ассортименте Renault. Кроме того, модель выделяется изысканными материалами и огромным стеклянным люком площадью более 1 кв.м, одном из наибольших на рынке.

Абсолютно новый Espace также является самым современным и наполненным передовыми технологиями. Он имеет все возможности подключения, необходимые водителю и пассажирам, и контролирует их влияние на окружающую среду. Его внешние размеры меньше, он на 215 кг легче его предшественника и оснащен сверхэкономичным полным гибридом E-Tech мощностью 200 л.с. Низкое потребление топлива (4,6 литра на 100 км) обеспечивает запас хода до 1100 км, а аккумулятор не требует зарядки.

Он построен на специально разработанной платформе Альянса CMF-CD и оснащен 32 системами помощи водителю. MULTI-SENSE и 4CONTROL Advanced, система управления четырьмя колесами Renault выводят удовольствие от управления на новый уровень.