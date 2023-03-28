Замовлення на абсолютно новий Espace почнуть приймати навесні 2023 року.

Renault представляє абсолютно новий Espace, який з мінівена став кросовером.

У 1983 році Renault вперше представила Renault Espace, який став першовідкривачем класу мінівенів. З того часу було випущено п’ять поколінь моделі.

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Зараз Renault представляє абсолютно новий Espace, який має салон із 5 або 7 місцями та належить до класу SUV сегментів C і D.

Новий Espace має атмосферу позашляховика та спортивний та елегантний дизайн, а оздоблення Esprit Alpine натякає в перемогах автоспорту. Він залишається найпросторішою моделлю в асортименті Renault. Окрім того, модель виділяється вишуканими матеріалами та величезному скляному люку площею понад 1 кв.м, одному з найбільших на ринку.

Абсолютно новий Espace також є найсучаснішим і наповнений передовими технологіями. Він має всі можливості підключення, необхідні водієві та пасажирам, і контролює їхній вплив на навколишнє середовище. Його зовнішні розміри менші, він на 215 кг легший, ніж його попередник, і оснащений надекономічним повним гібридом E-Tech потужністю 200 к.с. Низьке споживання палива (4,6 літра на 100 км) забезпечує запас ходу до 1100 км, а акумулятор не потребує зарядки.

Він побудований на спеціально розробленій платформі Альянсу CMF-CD і оснащений 32 системами допомоги водієві. MULTI-SENSE та 4CONTROL Advanced, система керування чотирма колесами Renault, виводять задоволення від керування на новий рівень.