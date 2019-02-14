Не успел "попасть в телевизор", а в аварии уже побывал.

Популярное телешоу Top Gear в новом сезоне снова изменит состав ведущих. Мэтт Леблан и Рори Рида покинут программу, а вместо них будут новые ведущие. Но, кажется, продюсерам придется еще поискать кандидатов, потому что один из ребят на замену не слишком умело управляет автомобилем.

Также интересно: Видео: 70-летняя женщина учится дрифту на BMW M4 Competition

В 27-м сезоне Top Gear, который еще только готовится к выходу в эфир, должен появиться новый ведущий – Эндрю Флинтофф. Во время съемки одного из эпизодов шоу он показал себя не слишком умелым водителем, когда не справился с управлением пикапом Subaru Brat. Ни водитель, ни автомобиль серьезно не пострадали, поэтому после короткой паузы съемки возобновились.

Фото: момент аварии / Digital Spy, Sir Razma via YouTube

Съемки программы проходили в британском городе Мэнсфилд, где бывший игрок в крикет Эндрю Флинтофф ездил на пикапе Subaru. На влажной трассе Флинтофф не удержал машину и врезался в несколько тюков с сеном. При этом заезды Эндрю должны стать частью сюжета, посвященного гонкам.

Також интересно: Посмотрите 12-секундное видео про любовь, аккумуляторы и Tesla