Ще не встиг "потрапити у телевізор", а в аварії вже побував.

Популярне телешоу Top Gear у новому сезоні знову змінить склад ведучих. Метт Леблан та Рорі Ріда покинуть програму, а замість них будуть нові ведучі. Та, здається, продюсерам доведеться ще пошукати кандидатів, бо один з хлопців на заміну не надто вправно керує автомобілем.

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У 27-му сезоні Top Gear, який ще тільки готується до виходу в ефір, має з’явитись новий ведучий – Ендрю Флінтофф. Під час зйомки одного з епізодів шоу він показав себе не надто вправним водієм, коли не впорався з управлінням пікапом Subaru Brat. Ні водій, ні автомобіль серйозно не постраждали, тож після короткої паузи зйомки поновились.

Фото: момент аварії / Digital Spy, Sir Razma via YouTube

Зйомки програми проходили у британському місті Менсфілд, де колишній гравець в крикет Ендрю Флінтофф їздив на пікапі Subaru. На вологій трасі Флінтофф не втримав машину і врізався в кілька тюків з сіном. При цьому заїзди Ендрю повинні стати частиною сюжету, присвяченого перегонам.

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