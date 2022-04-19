На границах уже выстраиваются километровые очереди – спрос на доступные автомобили очень высок.

На украинско-польской границе очереди из автомобилей на еврономерах, массово ввозимых украинцами. Ведь сейчас можно не платить за них ни пошлины, и большинство других налогов – кроме пенсионного и военного сбора. Закон о налоговом упрощении для импорта вступил в силу две недели назад. Его приняли на период военного положения, чтобы поддержать экономику.

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На украинско-польской границе на несколько километров растянулась очередь из машин, которые везут в Украину под нулевое растаможивание. Самостоятельно и автовозами. "Завозят все что хочешь, есть бедные, богатые", – говорят в очереди.

Евгения и Анатолий, супруги из Черкасщины, показывают машину, которую приобрели в Польше. За машиной ехала жена, потому что мужчинам до 60 лет выезд за границу запрещен. В очереди простояла полтора дня. "Два месяца опыта у нее есть, в этом году получила только права. Это было очень страшно. И первый раз у нее выезд за границу был", – рассказывает Анатолий.

Евгения – фармацевт, мужчина – железнодорожник. Если бы не нулевое растаможивание, то такой автомобиль за 2100 евро – говорят, смогли бы приобрести всего через несколько лет, откладывая деньги.

В отделе таможенного оформления говорят, что машины ввозятся в основном бюджетные, есть даже битые. Оформление одного автомобиля в среднем занимает около часа. "Обычно оформляются транспортные средства в ценовом диапазоне от двух до пяти тысяч евро. Есть обычно дорогие автомобили, но их очень мало", – рассказывает начальник отдела таможенного оформления Андрей Бойцун.

С 5 апреля, когда закон об отмене пошлины на импортные товары, куда входят и автомобили, вступил в силу – во Львовскую область ввезли около полутора тысяч машин с иностранной регистрацией – это легковушки, микроавтобусы, грузовики, мотоциклы и прицепы.

"Физические лица, граждане Украины вообще не платят каких-либо платежей. Они освобождены от уплаты ввозной пошлины, акциза и уплаты НДС. Это упрощение делалось, чтобы экономика начала восстанавливаться и приспосабливаться к новым реалиям войны", – объясняет и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков.

Благодаря "нулевому" растаможиванию украинцы экономят значительные средства. "Я планировал в январе себе пригнать "Пассат", интересовался у брокеров, цена за растаможку мне тогда выходила 6 тыс. долларов без машины. Это очень дорого, сейчас мне машина вышла наполовину дешевле", – говорит львовянин Тарас.

Казалось из-за такого закона бюджет наоборот не одержит средства, но эксперты объясняют в чем логика. "Любая активность граждан или предпринимательская, или обычных граждан Украины, которые передвигаются, покупают товары, отвозят родителей в больницы, занимаются перевозками, это в любом случае дает толчок экономике и экономика оживает", – отмечает адвокат общественной организации "Авто евро сила" Иван Казачук.

Действие закона предполагают эксперты, продолжатся вместе с военным положением. Очереди из автомобилей сейчас находятся на пунктах пропуска Шегини и Рава-Русская. Таможенники просят граждан, которые ввозят автомобили выбирать другие пункты пересечения, чтобы не тормозить другие грузы, следующие в Украину.