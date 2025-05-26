Нужно ли экспертное исследование при перерегистрации автомобиля

Поддельные документы, перебитые номера кузова и международный розыск. Такие истории, хоть и очень редко, но обнаруживают администраторы сервисных центров МВД во время перерегистрации. Чтобы перестраховаться от подобных случаев, по желанию возможно провести экспертное исследование транспорта у специалистов Экспертной службы МВД.

Читайте также: Экспертный осмотр авто при регистрации ГБО отменили

При перерегистрации автомобиля, что уже была зарегистрирована в Украине, экспертное исследование проводится исключительно по желанию продавца или покупателя. Специалисты проверяют подлинность идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов, составляют соответствующее заключение и вносят сведения в электронный реестр. С готовым заключением можно перерегистрировать транспортное средство в любом сервисном центре МВД, независимо от места проведения экспертного исследования.

Если у специалистов Экспертной службы МВД возникают какие-то подозрения – транспортное средство изымают до выяснения всех обстоятельств.

Подчеркиваем, что сейчас экспертное исследование является обязательным только для первой регистрации транспортного средства, бывшего в использовании за рубежом. При перерегистрации на нового владельца, экспертное исследование проводится по желанию покупателя или продавца. При регистрации нового авто из салона заключение Экспертной службы МВД не требуется.

Воспользоваться услугой экспертного исследования можно по предварительной онлайн-записи на сайте главного сервисного центра МВД через Е-запись. Или же зарегистрироваться возможно через терминал, расположенный в сервисном центре МВД и в этот день получить услугу.