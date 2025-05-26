Укр
Ру

Чи потрібне експертне дослідження при перереєстрації автомобіля

Експертне дослідження при перереєстрації транспортного засобу необов’язкове. Але за бажанням його можна замовити додатково.
Чи варто замовляти експертне дослідження авто при перереєстрації - Auto24

Експертне дослідження авто при перереєстрації

Євген Гудущан
logo26 травня, 17:20
logo0
logo0 хв

Підроблені документи, перебиті номери кузова та міжнародний розшук. Такі історії, хоч і дуже рідко, але виявляють адміністратори сервісних центрів МВС під час перереєстрації. Аби перестрахуватись від подібних випадків, за бажанням можливо провести експертне дослідження транспорту у фахівців Експертної служби МВС.

Читайте також: Експертний огляд авто при реєстрації ГБО відмінили

При перереєстрації автівки, що вже була зареєстрована в Україні, експертне дослідження проводиться виключно за бажанням продавця чи покупця. Фахівці перевіряють справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів, складають відповідний висновок та вносять відомості до електронного реєстру. З готовим висновком можна перереєструвати транспортний засіб у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця проведення експертного дослідження.

Якщо у фахівців Експертної служби МВС виникають якісь підозри – транспортний засіб вилучають до з'ясування усіх обставин.

Наголошуємо, що наразі експертне дослідження є обов’язковим лише для першої реєстрації транспортного засобу, що був у використанні за кордоном. При перереєстрації на нового власника, експертне дослідження проводиться за бажанням покупця або продавця. При реєстрації нового авто з салону висновок Експертної служби МВС не потрібен.

Скористатися послугою експертного дослідження можна за попереднім онлайн-записом на сайті головного сервісного центру МВС через Е-запис. Або ж зареєструватись можливо через термінал, що розташований у сервісному центрі МВС та в цей день отримати послугу.

#Поради #Автомобілісту #Реєстрація авто