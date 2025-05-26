Чи потрібне експертне дослідження при перереєстрації автомобіля

Підроблені документи, перебиті номери кузова та міжнародний розшук. Такі історії, хоч і дуже рідко, але виявляють адміністратори сервісних центрів МВС під час перереєстрації. Аби перестрахуватись від подібних випадків, за бажанням можливо провести експертне дослідження транспорту у фахівців Експертної служби МВС.

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При перереєстрації автівки, що вже була зареєстрована в Україні, експертне дослідження проводиться виключно за бажанням продавця чи покупця. Фахівці перевіряють справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів, складають відповідний висновок та вносять відомості до електронного реєстру. З готовим висновком можна перереєструвати транспортний засіб у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця проведення експертного дослідження.

Якщо у фахівців Експертної служби МВС виникають якісь підозри – транспортний засіб вилучають до з'ясування усіх обставин.

Наголошуємо, що наразі експертне дослідження є обов’язковим лише для першої реєстрації транспортного засобу, що був у використанні за кордоном. При перереєстрації на нового власника, експертне дослідження проводиться за бажанням покупця або продавця. При реєстрації нового авто з салону висновок Експертної служби МВС не потрібен.

Скористатися послугою експертного дослідження можна за попереднім онлайн-записом на сайті головного сервісного центру МВС через Е-запис. Або ж зареєструватись можливо через термінал, що розташований у сервісному центрі МВС та в цей день отримати послугу.