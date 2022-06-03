Страховой полис "автогражданки" действует даже после переоформления автомобиля на нового владельца. Итак, возникает вполне логичный вопрос, нужно ли его переоформлять или покупать новый полис?

При покупке автомобиля у нового владельца сразу же возникает мысль о необходимости оформлять новый страховой полис на себя. Поскольку в старом документе указано, что он оформлен на предыдущего владельца.

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Законом предусмотрено, что продавец автомобиля имеет право передать полис покупателю или аннулировать действие полиса и вернуть уплаченные средства. Может также эти средства отнести в счет другого полиса. Решение о выборе одного из двух вариантов он делает лично.

Что же делать новому владельцу автомобиля, которому продавец передал полис вместе с автомобилем? Первый вопрос, который возникает у покупателя автомобиля, нужно ли переоформлять полис на себя. И будет ли полис действителен, если не переоформить его на свое имя.

Что говорит закон

Законом этот вопрос урегулирован не до конца. Предусмотрено, что при смене владельца транспортного средства страховой полис сохраняет силу до истечения срока его действия (20-1.1 Закона).

При этом в случае продажи застрахованного автомобиля права и обязанности страхователя переходят к лицу, принявшему такое транспортное средство в свою собственность (20-1.2 Закона).

Следовательно, согласно закону при покупке автомобиля новый собственник не обязан переоформлять на себя страховой полис.

Такой полис будет действовать вплоть до конца его действия без каких-либо обязательных переоформлений. Это объясняется тем, что страхуется не владелец, а само транспортное средство.

Какие существуют риски

Однако в таком случае у нового владельца автомобиля есть серьезные финансовые риски. А именно, в срок действия такого полиса законодательство разрешает продавцу разорвать действие полиса в одностороннем порядке в любое время. Продавец вправе сделать это в любое время вплоть до истечения срока его действия, предупредив об этом страховую компанию за 30 дней.

При этом страховая компания не предупреждает нового собственника о потере полиса в результате расторжения договора предыдущим собственником. Только передает указанную информацию в базу МТСБУ. Как следствие, будучи не проинформированным, покупатель будет управлять автомобилем с недействительной бумажкой.

Как правило, такие ситуации происходят, когда после продажи автомобиля возникает конфликт между продавцом и покупателем из-за каких-то скрытых дефектов в автомобиле. Бывают конфликты и из-за нарушения условий расчетов. После таких конфликтов часто покупатель прекращает действие полиса и возвращает деньги, не сообщая об этом новому владельцу автомобиля.

Одним из вариантов контроля за действием такого страхового полиса является проверка срока его действия в базе данных МТСБУ. Однако такой способ вряд ли рационален, поскольку проверять нужно систематически в день запланированной поездки.

Поэтому передача продавцом покупателю вместе с автомобилем страхового полиса не дает покупателю гарантий, что такой полис остается в силе в течение всего срока. В результате новый владелец автомобиля несет риск остаться незастрахованным при ДТП или получить штраф полиции.

Таким образом, новый владелец автомобиля может быть уверен в том, что его автомобиль застрахован только в случае, если страховой полис будет оформлен именно на него.