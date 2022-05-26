Польские правила требуют от водителя соблюдать интервал минимум в один метр во время обгона велосипедиста.

Согласно правилам дорожного движения в Польше, минимальное расстояние до велосипедиста или мотоциклиста, которого обгоняют, составляет один метр. В Украине таких ограничений нет.

Ключевое слово польских ПДД – "минимальная", потому что иногда, например, в ветреные дни или на дороге с многочисленными неровностями, это расстояние должно быть больше, так как велосипедист может выполнять непредсказуемые маневры.

Велосипедисты хотели бы полтора метра

В прошлом году велосообществу почти удалось изменить закон и ввести обязанность соблюдать больший боковой интервал. С одного метра его должны были увеличить до полутора.

Проект изменений в закон О дорожном движении в марте 2021 года внесла в Сейм группа депутатов. В мае он попал на проработку в комиссиях. Это должен был быть следующий этап борьбы за лучшие условия для велосипедистов на дорогах. Однако законопроект был отклонен уже после первого чтения. Позицию правительства по этому поводу представил вице-министр Министерства инфраструктуры Рафал Вебер. По его мнению, залогом безопасности велосипедистов на дорогах является их отделенность от водителей. Поэтому, по словам замминистра Вебера, правительство прилагает все усилия для того, чтобы инвестиции в эту сферу осуществлялись как можно масштабнее.

Вебер также сказал, что следует сосредоточить внимание на соблюдении действующих правил. Расстояние в один метр – вполне достаточное, чтобы велосипедист чувствовал себя в безопасности, а с другой стороны, чтобы водитель транспортного средства мог свободно его обогнать.