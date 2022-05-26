Польські правила вимагають від водія дотримуватися інтервалу мінімум в один метр під час обгону велосипедиста.

Згідно з правилами дорожнього руху у Польщі, мінімальна відстань до велосипедиста або мотоцикліста, якого обганяють, становить один метр. В Україні таких обмежень немає.

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Велосипедисти хотіли б півтора метра

Минулого року велоспільноті майже вдалося змінити закон і ввести обов’язок дотримуватися більшого бокового інтервалу. З одного метра його хотіли збільшити до півтора.

Проект змін до Закону про дорожній рух у березні 2021 року внесла до Сейму група депутатів. У травні він потрапив на опрацювання в комісіях. Це мав бути наступний етап боротьби за кращі умови для велосипедистів на дорогах. Утім законопроект був відхилений вже після першого читання. Позицію уряду з цього приводу представив віцеміністр Міністерства інфраструктури Рафал Вебер. На його думку, запорукою безпеки велосипедистів на дорогах є їх відокремленість від водіїв. Тому, за словами заступника міністра Вебера, уряд докладає всіх зусиль для того, щоб інвестиції в цю сферу здійснювалися якомога масштабніше.

Вебер також сказав, що слід зосередити увагу на дотриманні чинних правил. Відстань в один метр – цілком достатня, щоб велосипедист почувався в безпеці, а з іншого боку, щоб водій транспортного засобу міг вільно його обігнати.