Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское: алгоритм действий

Многие граждане смогли выехать за пределы страны, осесть заграницей и получить местные документы. В случае возвращения их ждет бюрократическая волокита с обменом водительских документов на украинские. Такая же процедура предусмотрена и для иностранцев, постоянно проживающих в Украине.

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Обмен иностранного водительского удостоверения на национальное для украинцев

Если водительское удостоверение было выдано в стране, которая ратифицировала Женевскую конвенцию о дорожном движении 1949 года, обмен водительского документа осуществляется при следующих условиях. Необходимо сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Обучение в автошколе не предусматривается при условии предоставления документа, подтверждающего факт выдачи удостоверения за рубежом.

При условии, если гражданин Украины получил водительский документ в стране, ратифицировавшей Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, экзамены сдавать не нужно. Для обмена водительского удостоверения необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД с пакетом документов.

Также экзамены не сдаются, если между Украиной и государством, выдавшим иностранное водительское удостоверение, заключен международный договор о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. По состоянию на сейчас такие договоры действуют с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как обменять иностранное водительское удостоверение

Чтобы обменять водительское удостоверение, в сервисный центр МВД необходимо обратиться лично с такими документами:

паспорт гражданина Украины, или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, или временное удостоверение гражданина Украины или вид на жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами;

имеющееся водительское удостоверение и его нотариально заверенный перевод;

документ, выданный компетентным органом иностранного государства, дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного государства в Украине, подтверждающий факт выдачи такого удостоверения водителя и отсутствие сведений о лишении права на управление транспортными средствами или временное ограничение в этом праве, а также его нотариально заверенный перевод.

После обмена иностранного на украинское, в удостоверении водителя будут указаны все категории, что были в национальном удостоверении водителя, обмененном за рубежом. Эта норма действует в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 340.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по талонам электронной очереди. Они доступны на сайте через Е-запись и через терминал, расположенный непосредственно в сервисном центре МВД.