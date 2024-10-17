Мужчина без экзаменов обменял советское водительское удостоверение которому более 50 лет

В последнее время участились случаи обмена водительских удостоверений советского образца. Так в сервисный центр МВД Донецкой области обратился господин Виктор. Свое первое водительское удостоверение мужчина получил еще в 1972 году. А это более полувека стажа вождения. Он пожелал обменять “вечный” советский документ на пластиковый, который действует 30 лет.

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Услугу получил быстро. Поэтому отныне водитель имеет обновленный пластиковый бланк с несколькими степенями защиты, который соответствует современным стандартам и отображается в электронных базах данных и в Дії.

Напоминаем, чтобы обменять водительское удостоверение нужно обратиться в сервисный центр МВД и предоставить следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, которое подлежит обмену.

Услуга предоставляется по предварительной записи. Взять талон на прием можно взять через онлайн-функционал Е-запись или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

Фотография для нового удостоверения не нужна – ее сделает администратор при предоставлении услуги. Обновленное удостоверение можно получить в день обращения, а его стоимость составляет около 572 грн, без учета банковской комиссии.

Онлайн обмен через Кабинет водителя или приложение Дія доступен только тем гражданам, чьи водительские удостоверения отображаются в электронных сервисах с фотографией.

Обращаем внимание, что все ранее выданные водительские удостоверения остаются в силе. Каждый водитель может самостоятельно решать, когда именно их обменять. С образцами действующих бланков удостоверений можно ознакомиться в разделе "Образцы украинских водительских удостоверений".