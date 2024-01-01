Сегодня в одном из сервисных центров МВД столицы был замечательный клиент. Николай Юрьевич. Он обменивал затертое советское водительское удостоверение и зарегистрировал на свое имя подаренный товарищем старенький автомобиль.

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Господин Николай - водитель с 44-летним стажем, что за день может проехать до 1500 км. Свое первое водительское получил в 1980 году. Начинал свой путь с Киевского АТП, где ему доверили грузовик ЗИЛ-130.

Был ликвидатором последствий Чернобыльской катастрофы. Всего до выхода на пенсию, сменил всего три места работы, где управлял почти всеми видами автомобилей и за все это время не получил ни одного штрафа.

“Несмотря на выход на пенсию продолжаю работать. Сейчас завожу на восток оборудование для обустройства бомбоубежищ. Работы и командировок очень много. Понимаю, что война и то направление опасное, но не представляю свою жизнь без авто и дороги”, - рассказывает Николай Юрьевич.