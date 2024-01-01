Водій з 44-річним стажем обміняв радянські "права" 1980 року на нові без іспитів

В одному з сервісних центрів МВС столиці Микола Юрійович обмінював затерте радянське посвідчення водія на пластикове та зареєстрував на своє ім'я подарований товаришем старенький автомобіль.

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Пан Микола - водій з 44-річним стажем, що за день може проїхати до 1500 км. Своє перше водійське отримав в 1980 році. Починав свій шлях з Київського АТП, де йому довірили вантажівку ЗИЛ-130.

Був ліквідатором наслідків Чорнобильської катастрофи. Загалом до виходу на пенсію, змінив лише три місця роботи, де керував майже всіма видами автівок і за весь цей час не вхопив жодного штрафу.

“Попри вихід на пенсію продовжую працювати. Зараз завожу на схід обладнання для облаштування бомбосховищ. Роботи та відряджень дуже багато. Розумію, що війна і той напрямок небезпечний, але не уявляю своє життя без авто та дороги”, – розповідає Микола Юрійович.