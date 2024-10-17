Чоловік без екзаменів обміняв радянське посвідчення водія якому понад 50 років

Останнім часом почастішали випадки обміну посвідчень водія радянського зразка. Так до сервісного центру МВС Донеччини звернувся пан Віктор. Своє перше посвідчення водія чоловік отримав ще у 1972 році. А це понад півстоліття стажу водіння. Він забажав обміняти «вічний» радянський документ на пластиковий, який діє 30 років.

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Послугу отримав швидко. Тож відтепер водій має оновлений пластиковий бланк з кількома ступенями захисту, який відповідає сучасним стандартам та відображається в електронних базах даних та в Дії.

Нагадуємо, щоб обміняти посвідчення водія потрібно звернутися до сервісного центру МВС та надати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Послуга надається за попереднім записом. Взяти талон на прийом можна взяти через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Фотографія для нового посвідчення не потрібна – її зробить адміністратор під час надання послуги. Оновлене посвідчення можна отримати у день звернення, а його вартість становить близько 572 грн, без урахування банківської комісії.

Онлайн обмін через Кабінет водія або застосунок Дія доступний тільки тим громадянам, чиї посвідчення водія відображаються в електронних сервісах з фотографією.

Звертаємо увагу, що всі раніше видані посвідчення водія залишаються чинними. Кожен водій може самостійно вирішувати, коли саме їх обміняти. Зі зразками діючих бланків посвідчень можна ознайомитись у розділі «Зразки українських посвідчень водія».