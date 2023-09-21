Новая Audi Q4 E-Tron 2024 модельного года приобрел большую мощность, более быструю зарядку и фальшивые звуки, имитирующие работу двигателя и трение шин по дороге.

В нише электромобилей Audi не собирается отставать. Свидетельством тому стало очередное обновление. Audi Q4 E-tron и его более элегантный брат Audi Q4 Sportback E-tron получили новый синхронный электродвигатель, установленный сзади, аналогично изменениям, внесенным в Volkswagen ID.4 и Volkswagen ID.5, вместе с которыми они производятся.

Двигатель на 400В изготовлен Volkswagen Group, оснащен новой системой охлаждения статора и новым редуктором для односкоростной трансмиссии. Вместе с другими изменениями они обеспечивают обновленному Audi значительное увеличение мощности и эффективности. Кроме того, появилась заниженная подвеска, дополнительное оборудование и система помощи при изменении полосы движения.

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Благодаря новому синхронному двигателю с постоянным возбуждением (PSM) на задней оси каждого автомобиля базовый заднеприводный Audi Q4 45 e-trons развивает 210 кВт (282 л.с./286 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды, тогда как версия Quattro отрезает десятую часть этого времени. Возглавляет модельный ряд флагманский Q4 55 e-tron Quattro. Он генерирует 250 кВт (335 л.с./340 л.с.) и может выполнить такой разбег за 5,4 секунды.

Заднеприводный автомобиль по-прежнему заряжается на максимальной скорости 135 кВт, но полноприводный вариант может заряжаться до 175 кВт. Новая функция также позволяет предварительно кондиционировать батарею перед зарядкой для быстрого пополнения энергии.

Медленно наполняемый RWD 45 e-tron имеет лучший запас хода, может проехать до 562 км, тогда как самый мощный заднеприводный 40 e-tron способен преодолеть 517 км.

У всех Q4 e-tron есть новый звуковой генератор, создающий синтезированный шум как внутри, так и снаружи автомобиля, хотя его можно выключить. Другие обновления на 2024 год включают снижение подвески на 15 мм и дополнительное стандартное оборудование, которое включает в себя подогрев передних сидений и электрический люк на каждой модели, навигационную систему Audi MMI.

Ни одно из этих дополнений не меняет внешний вид автомобиля в 2024 году по сравнению с прошлогодним автомобилем. Самый спортивный Q4, доступный в цветах Pebble Grey, Glacier White Metallic или Mythos Black Metallic, оснащен 21-дюймовыми колесными дисками, окрашенными в бронзовый цвет в соответствии со значком с четырьмя кольцами на задней стойке.

Фото: Audi