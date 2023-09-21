Нова Audi Q4 E-Tron 2024 модельного року отримала більшу потужність, швидшу зарядку і фальшиві звуки, що імітують роботу двигуна й тертя шин по дорозі.

У ніші електромобілів Audi не збирається пасти задніх. Свідченням цього стало чергове оновлення. Audi Q4 E-tron і його більш елегантний брат Audi Q4 Sportback E-tron отримали новий синхронний електродвигун, встановлений ззаду, аналогічно до змін, внесених у Volkswagen ID.4 і Volkswagen ID.5, разом з якими вони виробляються.

Двигун на 400В, виготовлений Volkswagen Group, оснащений новою системою охолодження статора та новим редуктором для одношвидкісної трансмісії. Разом з іншими змінами вони забезпечують оновленій Audi значне збільшення потужності та ефективності. Окрім цього з’явилася занижена підвіска, додаткове обладнання та система допомоги при зміні смуги руху.

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Завдяки новому синхронному двигуну з постійним збудженням (PSM) на задній осі кожного автомобіля базовий задньопривідний Audi Q4 45 e-trons розвиває 210 кВт (282 к.с. / 286 к. с.) і розганяється до 100 км/год за 6,7 секунди, тоді як версія Quattro відрізає десяту частину від цього часу. Очолює модельний ряд флагманський Q4 55 e-tron Quattro. Він генерує 250 кВт (335 к.с. / 340 к.с.) і може виконати такий розбіг за 5,4 секунди.

Задньопривідний автомобіль, як і раніше, заряджається на максимальній швидкості 135 кВт, але повнопривідний варіант може заряджатися до 175 кВт. Нова функція також дозволяє попередньо кондиціонувати батарею перед заряджанням для найшвидшого поповнення енергії.

Повільно наповнюваний RWD 45 e-tron має кращий запас ходу, може проїхати до 562 км, тоді як найпотужніший задньопривідний 40 e-tron здатен подолати 517 км.

У всіх Q4 e-tron є новий звуковий генератор, який створює синтезований шум як усередині, так і ззовні автомобіля, хоча його можна вимкнути. Інші оновлення на 2024 рік включають зниження підвіски на 15 мм та додаткове стандартне обладнання, яке включає підігрів передніх сидінь та електричний люк на кожній моделі, навігаційну систему Audi MMI.

Жодне з цих доповнень не змінює зовнішній вигляд автомобіля 2024 року порівняно з торішнім автомобілем. Найспортивніший Q4, доступний у кольорах Pebble Grey, Glacier White Metallic або Mythos Black Metallic, оснащений 21-дюймовими колісними дисками, пофарбованими в бронзовий колір відповідно до значка з чотирма кільцями на задній стійці.

Фото: Audi