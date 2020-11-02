18:53, 2 ноября 0

Яркий городской хэтчбек получил новое "лицо", больше вариантов персонализации, набор электронных ассистентов водителя и сверхудобные сиденья. Теперь в нем не только выделяешься из потока, но и наслаждаешься комфортом, словно управляешь современным кроссовером.

Очередное поколение Citroen C3 дебютировало в 2017 году, а в этом году автомобиль получил несколько заметных обновлений. Прежде всего изменилась "улыбка": горизонтальные хромированные линии на капоте, которые составляют фирменный "шеврон", разделились. Нижняя его часть опустилась до второго уровня LED-фар – это решение придает автомобилю "улыбающийся" вид. Подобный дизайнерский шаг повторили и в следующем поколении Citroen C4, который показали совсем недавно. Поэтому логично предположить, что эти черты мы увидим и в других моделях. Глядя на него, невольно улыбаешься в ответ – и настроение улучшается!

Кодовое число – 97

По сравнению с дорестайлинговой версией у Citroen C3 изменились боковые накладки AirBump. Они увеличились в размерах, а передняя часть получила контрастный ободок. Он гармонично вписывается в стиль с гнездами противотуманок такого же цвета. Вместе с черными арками и низом бампера это добавляет С3 еще большего сходства с кроссоверами.

Но это еще не все! Обновление дало возможность заказать автомобиль в таком ярком бирюзовом (или изумрудном) цвете, как наш тестовый С3. А также разнообразить внешность не только свежими цветами для крыши, но и оригинальным декором. Кстати, цвет крыши аналогичен окраске наружных зеркал и наклеек на задней стойке кузова. Все это вместе выглядит шедеврально!

Если посчитать все возможные варианты оформления кузова, крыши, наклеек и дисков, то получится 97 вариантов! А это значит, что вы можете создать вашему новому С3 оригинальный, а может даже уникальный "наряд".

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Просторно и комфортно

В салоне концептуально мало что изменилось, однако несколько нюансов создали в нем уют и добавили шарма. Центральная горизонтальная панель получила бирюзовые акценты и строчку. Вроде просто, но выглядит удивительно стильно. Также в максимальной комплектации можно дозаказать вариант “под дерево” в скандинавском стиле.

Интересно, что в салоне достаточно маленького снаружи автомобиля чувствуется много пространства, особенно на передних сиденьях. Второй ряд немного приподнят, поэтому с него видно дорогу, а не спинки сидений впереди. Кстати, они имеют оригинальный изогнутый профиль сзади, чтобы коленями не упираться в спинки. Поэтому сидеть здесь как для В-класса не тесно даже взрослым, тем более что о креслах в С3 подумали особо.

Сиденья, как спереди, так и на втором ряду, получили систему Citroen Advanced Comfort, которую мы впервые увидели на С4 Cactus. Мягкие и удобные, они создают настоящую домашнюю атмосферу – как на любимом домашнем диване. И комфорт во время движения также существенно улучшился, особенно это замечаешь во время долгих путешествий.

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В салоне много интересных деталей, которые найдешь только в “Ситроене”. Так, карты дверей имеют тиснение, как у AirBump, а двери изнутри закрываются кожаной "портфельной" ручкой. Удивительно, но над дверью ручек нет, лишь крючки для одежды. Пожалуй, экстремально ездить в этом С3 никто не будет, поэтому и держаться за них не нужно.

Без особых дизайнерских “штучек” остался только багажник. Он достаточно вместительный, на 300 литров, да еще и с возможностью увеличения объема.

После обновления Citroen С3 стал очень "диджитальным". Хотя камеру-регистратор в салонном зеркале заднего вида, которая была в С3 до рестайлинга, потерял. Зато систем безопасности и электронных “помощников” водителя здесь может быть аж 12. Это системы слежения за разметкой и знаками ограничения скорости, анализ утомляемости водителя, помощь при экстренном торможении и предупреждение о риске столкновения и тому подобное.

Мультимедийная система "видит" смартфоны с помощью Mirror Link, также через телефон работает голосовой ассистент. Приятно, что при прикосновении к сенсорному экрану система отзывается приятным звуком. В автоомбилях бренда Citroen всегда много подобных тактильных, аудиальных и визуальных "мелочей", которые создают общее впечатление о том, что производитель не равнодушен к эмоциям владельца авто.

Идеальный тандем

В Украине рестайлинговый Citroen С3 представлен только с бензиновым 1,2-литровым 3-цилиндровым двигателем PureTech в двух исполнениях: на 82 и 110 л.с. Это знакомый по другим моделям концерна PSA мотор, который неоднократно выигрывал конкурс "Лучший двигатель" в своей категории. Коробок передач две на выбор: 5-ступенчатая “механика” (на менее мощном варианте) и классический 6-ступенчатый “автомат” (на 110-сильном).

Тестовое авто с АКП и 110-сильным мотором, и для компактного хэтчбека такой тандем кажется идеальным. До сотни он разгоняется менее чем за 10 секунд, поэтому прекрасно чувствует себя даже в потоке кроссоверов и более мощных легковушек. При этом звук двигателя не слишком пробивается в салон, разве что на высоких оборотах. И с дороги шум не беспокоит. Что касается "аппетита", то за городом он укладывается в 7, а в городе – в 8-9 литров на сотню.

Также существует спортивный и "ручной" режим “автомата”, однако они здесь не очень нужны. В "Спорте" коробка дольше держит повышенные обороты, поэтому двигатель громче рычит и немного больше "кушает". Но когда в салоне так уютно, никуда спешить не хочется.

На ходу это один из самых комфортных городских хэтчбеков в классе. Не знаю, это заслуга мягких сидений или подвески, но для небольшого авто это даже странно. Подвеска плавно и тихо отрабатывает неровности – даже на заднем ряду не ощущается неприятный стук. В то же время легкий руль позволяет четко управлять автомобилем, а в городском трафике это делает машину очень маневренной. Настолько, что С3 способен серьезно удивить соседей по потоку.

При длине чуть меньше 4 метров и большом дисплее, который показывает линии движения назад, Citroen С3 очень легко запарковать в любом уголке мегаполиса. Более того, здесь могут быть и передние парктроники, хотя габариты и так интуитивно ощущаются.

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Безопасность – уже в базе

На украинском рынке Citroen С3 представлен в трех комплектациях – FEEL, FEEL Pack и SHINE. Самая дешевая версия FEEL с механической коробкой и 82-сильным двигателем предлагается за 409 700 грн ($14,4 тысячи). За эти деньги в авто будет полный набор систем пассивной и активной безопасности, включая круиз-контроль с ограничителем скорости, предупреждение о выезде из полосы и распознавание знаков. Также установлен кондиционер, аудиосистема с USB и Bluetooth. А вот если нравятся внешние "украшения" (накладки AirBump, крыша другого цвета) и климат-контроль с медиасистемой и сенсорным 7" дисплеем, придется брать среднюю или максимальную версию С3.

Кстати, "базу" с АКП и 110-сильным мотором купить нельзя – для этой трансмиссии доступна версия FEEL Pack (ценой 551 тысяча грн), в которой уже есть и климат-контроль, и продвинутая мультимедийная система.

Тестовый автомобиль – в максимальной версии SHINE за 548 200 грн ($19,3 тысячи), которая включает двухцветный кузов и накладки Airbump. Впрочем, камера заднего вида и система бесключевого доступа независимо от версии возможны только за доплату.

Таким образом, обновленный Citroen С3 стал выглядеть еще ярче и больше походить на кроссовер – как в ездовых характеристиках, так и по уровню комфорта, при этом сохранил все преимущества компактного маневренного хэтчбека. Новое, более эмоциональное "лицо" и цвета освежили внешность, а возможности персонализации привлекут внимание тех, кто хочет иметь авто, которое невозможно "потерять" на парковке супермаркета. Комфорт в салоне и мягкая подвеска позволит расслабиться во время поездок по городу, а современные дизайнерские решения в салоне – иметь хорошее настроение каждый день, независимо от погоды.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк

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