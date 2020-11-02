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Яскравий міський хетчбек отримав нове "обличчя", більше варіантів персоналізації, набір електронних асистентів водія та надзручні сидіння. Тепер у ньому не лише виділяєшся з потоку, але насолоджуєшся комфортом, немов керуєш сучасним кросовером.

Чергове покоління Citroen C3 дебютувало у 2017 році, а цьогоріч автомобіль отримав кілька помітних оновлень. Перш за все змінилась "посмішка": горизонтальні хромовані лінії на капоті, які складають фірмовий "шеврон", розділились. Нижня його частина опустилась до другого рівня LED-фар, – це рішення надає автомобілю "усміхнений" вигляд. Подібний дизайнерський крок повторили і в наступному поколінні Citroen C4, який показали зовсім недавно. Тож логічно припустити, що й інші моделі бренду також невдовзі матимуть таке веселе "обличчя". Дивлячись на нього, мимоволі усміхаєшся у відповідь – і настрій поліпшується!

Кодове число – 97

Порівняно з дорестайлінговою версією Citroen C3 змінились бокові накладки AirBump. Вони збільшились у розмірах, а передня частина отримала контрастний обідок. Він гармонійно вписується у стиль з гніздами протитуманок такого ж кольору. Разом з чорними арками й низом бампера це додає С3 ще більшої схожості з кросоверами.

Але це ще не все! Оновлення дало можливість замовити автомобіль у такому яскравому бірюзовому (чи смарагдовому) кольорі, як наш тестовий С3. А також урізноманітнити зовнішність не лише свіжими кольорами для даху, а й оригінальним декором. До речі, колір даху аналогічний забарвленню зовнішніх дзеркал та наліпок на задній стійці кузова. Все це разом виглядає шедеврально! Якщо порахувати усі можливі варіанти оформлення кузова, даху, наклейок та дисків, то вийде 97 варіантів! А це значить, що ви можете створити вашому новенькому С3 оригінальний, а може навіть унікальний “наряд”.

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Просторо і комфортно

В салоні концептуально мало що змінилось, однак кілька нюансів створили в ньому затишок та додали шарму. Центральна горизонтальна панель отримала бірюзові акценти та строчку. Ніби й просто, але виглядає напрочуд стильно. Також в максимальній комплектації можна дозамовити варіант "під дерево" в скандинавському стилі.

Цікаво, що в салоні досить маленького зовні автомобіля відчуваєш настільки багато простору, особливо на передніх сидіннях. Другий ряд трохи піднятий, тож з нього видно дорогу, а не спинки сидінь попереду. До речі, вони мають оригінальний вигнутий профіль ззаду, щоб колінами не впиратися у спинки. Тому сидіти тут як для В-класу не тісно навіть дорослим, тим більше що про крісла в С3 подумали особливо.

Сидіння, як спереду, так і на другому ряді, отримали систему Citroen Advanced Comfort, яку ми вперше побачили на С4 Cactus. М'які та зручні, вони створюють справжню домашню атмосферу – як на улюбленому домашньому дивані. Та й комфорт під час руху також суттєво покращився, особливо це помічаєш під час довгих подорожей.

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В салоні багато цікавих деталей, які знайдеш лише в Сітроені. Так, карти дверей мають тиснення, як у AirBump, а двері зсередини зачиняються шкіряною "портфельною" ручкою. Дивно, але над дверима ручок немає, лише гачки для одягу. Мабуть, екстремально їздити в цьому С3 ніхто не буде, тож і триматися за них не потрібно.

Без особливих дизайнерських "штучок" залишився лише багажник. Він досить місткий, на 300 літрів, та ще й з можливістю збільшення об'єму.

Після оновлення Citroen С3 став дуже "диджітальним". Хоча камеру-реєстратор в салонному дзеркалі заднього виду, яка була в С3 до рестайлінгу, втратив. Натомість систем безпеки та електронних "помічників" водія тут може бути аж 12. Це системи стеження за розміткою та знаками обмеження швидкості, аналіз втомлюваності водія, допомога при екстреному гальмуванні та попередження про ризик зіткнення тощо.

Мультимедійна система "бачить" смартфони за допомогою програми Mirror Link, також через телефон працює голосовий ассистент. Приємно, що при доторканні до сенсорного екрану система відкликається приємним звуком. У французькому авто завжди багато подібних тактильних, аудіальних та візуальних "дрібничок", які створюють загальне враження про те, що виробник не байдужий до емоцій власника авто.

Ідеальний тандем

В Україні рестайлінговий Citroen С3 представлений лише з бензиновим 1,2-літровим 3-циліндровим двигуном PureTech у двох виконаннях: на 82 та 110 к.с. Це знайомий за іншими моделями концерну PSA мотор, який неодноразово вигравав конкурс "Кращий двигун" у своїй категорії. Коробок передач дві на вибір: 5-ступенева "механіка" (на менш потужному варіанті) та класичний 6-ступеневий "автомат" (на 110-сильному).

Тестове авто з АКП та 110-сильним мотором, і для компактного хетчбека такий тандем видається ідеальним. До сотні він розганяється менш ніж за 10 секунд, тож прекрасно почувається навіть в потоці кросоверів та більш потужних легковиків. При цьому звук двигуна не надто пробивається в салон, хіба що на високих обертах. Та й від дороги шум не дошкуляє. Що стосується "апетиту", то за містом він вкладається у 7, а в місті – у 8-9 літрів на сотню.

Також існує спортивний та "ручний" режим "автомата", однак вони тут не дуже потрібні. В "Спорті" коробка довше тримає підвищені оберти, тому двигун гучніший та трохи більше "їсть". Та й коли в салоні так затишно, нікуди поспішати не хочеться.

На ходу це один з найбільш комфортних міських хетчбеків в класі. Не знаю, це заслуга м'яких сидінь чи зваженої підвіски, але для невеличкого авто це навіть дивно. Підвіска плавно та тихо відпрацьовує нерівності, – навіть на задньому ряду не відчувається неприємного стукоту. Водночас легке кермо дозволяє чітко керувати автомобілем, а в міському трафіку це робить машину дуже маневреною. Настільки, що С3 здатен серйозно здивувати сусідів по потоку.

При довжині трохи менше 4 метрів та великому дисплеї, який показує лінії руху назад, Citroen С3 дуже легко запаркувати в будь-якому куточку мегаполіса. Більше того, тут можуть бути й передні парктроніки, хоча габарити і так інтуїтивно відчуваються.

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Безпека – уже в базі

На українському ринку Citroen С3 представлений у трьох комплектаціях – FEEL, FEEL Pack та SHINE. Найдешевша версія FEEL з механічною коробкою та 82-сильним двигуном пропонується за 409 700 грн ($14,4 тисячі). За ці гроші в авто буде повний набір систем пасивної та активної безпеки, включаючи круїз-контроль з обмежувачем швидкості, попередження про виїзд зі смуги та розпізнавання знаків. Також встановлений кондиціонер, аудіосистема з USB та Bluetooth. А от якщо подобаються зовнішні "прикраси" (накладки AirBump, дах іншого кольору) та клімат-контроль з медіасистемою і сенсорним 7"-дисплеєм, доведеться брати середню або максимальну версію С3. До речі, "базу" з АКП та 110-сильним мотором купити не можна – для цієї трансмісії доступна версія FEEL Pack (ціною 551 тисячі грн), в якій вже є і клімат-контроль, і просунута мультимедійна система.

Тестовий автомобіль – в максимальній версії SHINE за 548 200 грн ($19,3 тисячі), яка включає двоколірний кузов та накладки Airbump. Втім, камера заднього виду та система безключового доступу незалежно від версії можливі лише за доплату.

Таким чином, оновлений Citroen С3 став виглядати ще яскравіше та більше схожим на кросовер – як в їздових характеристиках, так і за рівнем комфорту, при цьому зберіг усі переваги компактного маневреного хетчбеку. Нове , більш емоційне "обличчя" та кольори освіжили зовнішність, а можливості персоналізації привернуть увагу тих, хто прагне мати авто, яке неможливо "загубити" на парковці супермаркету. Комфорт в салоні та м'яка підвіска дозволить розслабитись під час поїздок містом, а сучасні дизайнерські рішення в салоні - мати гарний настрій щодня, незалежно від погоди.

Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк

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