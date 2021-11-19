В Украине отсрочили вступление в силу нового технического регламента относительно транспортных средств. В результате этого импорт авто из США, Японии и Кореи остался возможным.

Сегодня вступили в силу изменения в приказ № 521 Мининфраструктуры, которым введение в Украине некоторых технических регламентов относительно транспортных средств перенесено с 01.01.2022 года на 2025 год.

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"Если бы не эти изменения, то был бы запрещен импорт авто без датчиков закрытия ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и так далее, то есть авто из Японии, Кореи, США или эти авто должны были бы оборудоваться дополнительными опциями, что бы привело к их подорожанию", – пояснил генеральный директор Всеукраинской ассоциаций автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.