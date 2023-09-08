В канун Дня города Сумское коммунальное предприятие "Электроавтотранс" получило в подарок от польского города-партнера Гожув три многоместных автобуса.

В автопарк поступили автобусы Solaris Urbino 12, которые по завершении необходимых технических и регистрационных процедур выйдут на линии. Это низкопольные пассажирские машины для работы на городских маршрутах.

Автобусы отработали часть своего ресурса в упомянутом городке, численность которого чуть более 125 000 человек, то есть вполовину меньше Сум. Пассажирские машины мощностью под 300 лошадиных сил с автоматически коробкой передач имеют хорошее техническое состояние.

Все машины укомплектованы исправными кондиционерами. Салон таких автобусов рассчитан на 100 пассажиров, из которых чуть больше трех десятков могут сидеть.

Торжественный церемониал передачи техники коммунальным предприятиям областного центра. Фото: Сумы, облсовет

Свой подарок сумчанам также сделал муниципалитет немецкого города-побратима Целле. Оттуда для больниц пришли три полноприводные кареты скорой медицинской помощи. Еще семь легковых автомобилей получили коммунальные предприятия и социальные службы областного центра.

И это еще не всё. Вскоре автопарк КП "Электроавтотранс" получит в подарок десять автобусов, которые вместе с коммунальной техникой поступят от американских благотворителей из города-партнера Сакраменто.