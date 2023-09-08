У переддень Дня міста Сумське комунальне підприємство "Електроавтотранс" отримало в подарунок від польського міста-партнера Ґожув три багатомісні автобуси.

В автопарк надійшли автобуси Solaris Urbino 12, які після завершення необхідних технічних та реєстраційних процедур вийдуть на лінії. Це низькопідлогові пасажирські машини для роботи на міських маршрутах.

Автобуси відпрацювали частину свого ресурсу у загаданому містечку, чисельність якого трохи більше 125 000 людей, тобто вполовину менше від Сум. Пасажирські машини потужністю під 300 кінських сил з автоматично коробкою передач мають добрий технічний стан.

Усі машини укомплектовані справними кондиціонерами. Салон таких автобусів розрахований на 100 пасажирів, з яких трохи більше трьох десятків можуть сидіти.

Урочистий церемоніал передачі техніки комунальним підприємствам обласного центру. Фото: Суми, облрада

Свій подарунок сумчанам також зробив муніципалітет німецького міста-побратима Целле. Відтіля для лікарень прийшли три повнопривідні карети швидкої медичної допомоги. Ще сім легкових автомобілів отримали комунальні підприємства та соціальні служби обласного центру.

І це ще не все. Невдовзі автопарк КП "Електроавтотранс "отримає в подарунок десять автобусів, які разом з комунальною технікою надійдуть від американських благодійників з міста-партнера Сакраменто.