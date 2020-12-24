European Car Of the Year – престижная международная премия, которая отметит лидера среди новых автомобилей, которые либо уже продаются, либо будут в продаже до конца 2020 года по меньшей мере на пяти европейских рынках.

Премия European Car Of The Year была основана в 1963 году нидерландским изданием Autovisie, к которому со временем присоединились еще шесть автомобильных журналов из Германии, Италии, Испании, Англии, Франции и Швеции. Сегодня в состав жюри входят 60 журналистов из 23 стран.

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Претенденты на титул – это машины, серийное производство и продажа которых началась в 12 предыдущих месяцев. При этом машины должны быть полностью новыми моделями: рестайлинг, новый мотор или трансмиссия не в счет. Автомобили, представленные в конкурсе, не делят по классам, размерам или цене. На момент голосования машины должны продаваться как минимум в пяти странах ЕС, а годовой тираж модели не должен быть менее 5 тысяч единиц.

Оценки жюри выставляются по результатам тест-драйвов, организованных производителями, и специальных тестовых сессий, которые проводятся организаторами конкурса. Оценивается дизайн, комфорт, безопасность, экологичность, технологичность, функциональность и соответствие цены классу автомобиля.

В этом году в широкий список кандидатов попали четыре модели Mercedes-Benz и тройка Hyundai, по две новинки имеют Ford, Honda, Toyota и Volkswagen. Впрочем, количество претендентов от того или иного бренда никоим образом не влияет на результат и шансы на победу имеют как роскошный S-Class так и “народные” Dacia Sandero, Skoda Octavia или электрический Honda e. В списке ниже электромобили выделены жирным шрифтом.

1. Audi A3

2. BMW Gran Coupé

3. BMW 4 Серії

4. Citroеn C4

5. Cupra Formentor

6. Dacia Sandero

7. Fiat New 500

8. Ford Explorer

9. Ford Kuga

10. Honda e

11. Honda Jazz

12. Hyundai i10

13. Hyundai i20

14. Hyundai Tucson

15. Kia Sorento 16. Land Rover Defender

17. Mazda MX-30

18. Mercedes-Benz GLA

19. Mercedes-Benz GLB

20. Mercedes-Benz GLS

21. Mercedes-Benz S-Class

22. Peugeot 2008

23. Polestar 2

24. Seat Leon

25. Skoda Octavia

26. Toyota Mirai

27. Toyota Yaris

28. Volkswagen Golf

29. Volkswagen ID.3

Это широкий список претендентов, но в ближайшее время он будет сужен и 8 января организаторы объявят шорт-лист из семи номинантов, прежде чем победитель будет коронован 1 марта 2021 года.