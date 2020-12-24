European Car Of the Year – престижная международная премия, которая отметит лидера среди новых автомобилей, которые либо уже продаются, либо будут в продаже до конца 2020 года по меньшей мере на пяти европейских рынках.
Премия European Car Of The Year была основана в 1963 году нидерландским изданием Autovisie, к которому со временем присоединились еще шесть автомобильных журналов из Германии, Италии, Испании, Англии, Франции и Швеции. Сегодня в состав жюри входят 60 журналистов из 23 стран.
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Претенденты на титул – это машины, серийное производство и продажа которых началась в 12 предыдущих месяцев. При этом машины должны быть полностью новыми моделями: рестайлинг, новый мотор или трансмиссия не в счет. Автомобили, представленные в конкурсе, не делят по классам, размерам или цене. На момент голосования машины должны продаваться как минимум в пяти странах ЕС, а годовой тираж модели не должен быть менее 5 тысяч единиц.
Оценки жюри выставляются по результатам тест-драйвов, организованных производителями, и специальных тестовых сессий, которые проводятся организаторами конкурса. Оценивается дизайн, комфорт, безопасность, экологичность, технологичность, функциональность и соответствие цены классу автомобиля.
В этом году в широкий список кандидатов попали четыре модели Mercedes-Benz и тройка Hyundai, по две новинки имеют Ford, Honda, Toyota и Volkswagen. Впрочем, количество претендентов от того или иного бренда никоим образом не влияет на результат и шансы на победу имеют как роскошный S-Class так и “народные” Dacia Sandero, Skoda Octavia или электрический Honda e. В списке ниже электромобили выделены жирным шрифтом.
|1. Audi A3
2. BMW Gran Coupé
3. BMW 4 Серії
4. Citroеn C4
5. Cupra Formentor
6. Dacia Sandero
7. Fiat New 500
8. Ford Explorer
9. Ford Kuga
10. Honda e
11. Honda Jazz
12. Hyundai i10
13. Hyundai i20
14. Hyundai Tucson
15. Kia Sorento
|16. Land Rover Defender
17. Mazda MX-30
18. Mercedes-Benz GLA
19. Mercedes-Benz GLB
20. Mercedes-Benz GLS
21. Mercedes-Benz S-Class
22. Peugeot 2008
23. Polestar 2
24. Seat Leon
25. Skoda Octavia
26. Toyota Mirai
27. Toyota Yaris
28. Volkswagen Golf
29. Volkswagen ID.3
Это широкий список претендентов, но в ближайшее время он будет сужен и 8 января организаторы объявят шорт-лист из семи номинантов, прежде чем победитель будет коронован 1 марта 2021 года.