European Car Of The Year – престижна міжнародна премія, яка відзначить лідера серед нових автомобілів, які або вже продаються, або будуть у продажу до кінця 2020 року щонайменше на п'яти європейських ринках.
Премія European Car Of The Year була започаткована у 1963 році нідерландським виданням Autovisie, до якого з часом приєдналися ще шість автомобільних журналів з Німеччини, Італії, Іспанії, Англії, Франції та Швеції. Сьогодні до складу журі входять 60 журналістів із 23 країн.
Також цікаво: Названо кращі комерційні легкові фургони року 2021
Претенденти на титул – це машини, серійне виробництво і продаж яких почалася в 12 попередніх місяців. При цьому машини повинні бути повністю новими моделями: рестайлинг, новий мотор або трансмісія не рахуються. Автомобілі представлені у конкурсі не ділять за класами, розмірами або ціною. На момент голосування машини повинні продаватися як мінімум в п'яти країнах ЄС, а річний тираж моделі не повинен бути менше 5 тисяч одиниць.
Оцінки журі виставляються за результатами тест-драйвів, організованих виробниками і спеціальних тестових сесій, які проводяться організаторами конкурсу. Оцінюється дизайн, комфорт, безпека, екологічність, технологічність, функціональність і відповідність ціни класу автомобіля.
Цього року до широкого списку кандидатів потрапило чотири моделі Mercedes-Benz та трійка Hyundai, по дві новинки мають Ford, Honda, Toyota, та Volkswagen. Втім, кількість претендантів того чи іншого бренду жодним чином не впливає на результат і шанси на перемогу мають як розкішний S-Class так і “народні” Dacia Sandero, Skoda Octavia чи електричний Honda e. У списку нижче електромобілі виділено шрифтом.
|1. Audi A3
2. BMW Gran Coupé
3. BMW 4 Серії
4. Citroеn C4
5. Cupra Formentor
6. Dacia Sandero
7. Fiat New 500
8. Ford Explorer
9. Ford Kuga
10. Honda e
11. Honda Jazz
12. Hyundai i10
13. Hyundai i20
14. Hyundai Tucson
15. Kia Sorento
|16. Land Rover Defender
17. Mazda MX-30
18. Mercedes-Benz GLA
19. Mercedes-Benz GLB
20. Mercedes-Benz GLS
21. Mercedes-Benz S-Class
22. Peugeot 2008
23. Polestar 2
24. Seat Leon
25. Skoda Octavia
26. Toyota Mirai
27. Toyota Yaris
28. Volkswagen Golf
29. Volkswagen ID.3
Це широкий перелік претендентів, але найближчим часом він буде звужений і 8 січня організатори оголосять шорт-лист із семи номінантів, перш ніж переможця буде короновано 1 березня 2021 року.