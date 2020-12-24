European Car Of The Year – престижна міжнародна премія, яка відзначить лідера серед нових автомобілів, які або вже продаються, або будуть у продажу до кінця 2020 року щонайменше на п'яти європейських ринках.

Премія European Car Of The Year була започаткована у 1963 році нідерландським виданням Autovisie, до якого з часом приєдналися ще шість автомобільних журналів з Німеччини, Італії, Іспанії, Англії, Франції та Швеції. Сьогодні до складу журі входять 60 журналістів із 23 країн.

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Претенденти на титул – це машини, серійне виробництво і продаж яких почалася в 12 попередніх місяців. При цьому машини повинні бути повністю новими моделями: рестайлинг, новий мотор або трансмісія не рахуються. Автомобілі представлені у конкурсі не ділять за класами, розмірами або ціною. На момент голосування машини повинні продаватися як мінімум в п'яти країнах ЄС, а річний тираж моделі не повинен бути менше 5 тисяч одиниць.

Оцінки журі виставляються за результатами тест-драйвів, організованих виробниками і спеціальних тестових сесій, які проводяться організаторами конкурсу. Оцінюється дизайн, комфорт, безпека, екологічність, технологічність, функціональність і відповідність ціни класу автомобіля.

Цього року до широкого списку кандидатів потрапило чотири моделі Mercedes-Benz та трійка Hyundai, по дві новинки мають Ford, Honda, Toyota, та Volkswagen. Втім, кількість претендантів того чи іншого бренду жодним чином не впливає на результат і шанси на перемогу мають як розкішний S-Class так і “народні” Dacia Sandero, Skoda Octavia чи електричний Honda e. У списку нижче електромобілі виділено шрифтом.

1. Audi A3

2. BMW Gran Coupé

3. BMW 4 Серії

4. Citroеn C4

5. Cupra Formentor

6. Dacia Sandero

7. Fiat New 500

8. Ford Explorer

9. Ford Kuga

10. Honda e

11. Honda Jazz

12. Hyundai i10

13. Hyundai i20

14. Hyundai Tucson

15. Kia Sorento 16. Land Rover Defender

17. Mazda MX-30

18. Mercedes-Benz GLA

19. Mercedes-Benz GLB

20. Mercedes-Benz GLS

21. Mercedes-Benz S-Class

22. Peugeot 2008

23. Polestar 2

24. Seat Leon

25. Skoda Octavia

26. Toyota Mirai

27. Toyota Yaris

28. Volkswagen Golf

29. Volkswagen ID.3



Це широкий перелік претендентів, але найближчим часом він буде звужений і 8 січня організатори оголосять шорт-лист із семи номінантів, перш ніж переможця буде короновано 1 березня 2021 року.