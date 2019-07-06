Водители поехали согласно подсказок навигатора Google Maps, однако не рассчитали возможностей своих автомобилей и собственных навыков езды на бездорожье.

Американские водители, которые спешили в аэропорт города Денвер в Колорадо, столкнулись с проблемой – на одной из дорог на пути в аэропорт произошла авария, поэтому образовалась большая тянучка. Чтобы объехать ее, они воспользовались советом навигатора Google Maps и направились в объезд.

Как обещал электронный "Сусанин", на объезд понадобится 23 минуты. Однако только самые счастливые из них выбрались из этой дороги за 2 часа. Другие просто застряли...

Дело в том, что Google Maps показывал объезд по грунтовой дороге, которая после дождя размокла и превратилась в болото. Автомобилисты на внедорожниках еще с горем пополам выбрались из этой ловушки, а вот остальные на легковушках не смогли.

Смотрите выпуск новостей с этим событием (англ. языке):

Напомним, что Burger King начал доставлять заказы водителям, стоящим в пробках