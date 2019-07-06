Водії поїхали згідно підказок навігатора Google Maps, однак не розрахували можливостей своїх автомобілів та власних навиків їзди на бездоріжжі.

Американські водії, котрі поспішали до аеропорту міста Денвер в Колорадо, стикнулись з проблемою – на одній з доріг на шляху до летовища стала аварія, тому утворилась велика тягнучка. Щоб об'їхати її, вони скористались порадою навігатора Google Maps та направились в об'їзд.

Як обіцяв електронний "сусанін", на об'їзд знадобиться 23 хвилини. Однак лише найщасливіші з них вибрались з цієї дороги за дві години. Інші просто застряли…

Справа в тому, що Google Maps показував об'їзд по ѓрунтовій дорозі, яка після дощу розмокла і перетворилась в болото. Автомобілісти на позашляховиках ще з горем наполовину вибрались з цієї пастки, а от інші на легковиках не змогли.

Дивіться випуск новин з цією подією (на англ. мові):

Нагадаємо, що Burger King почав доставляти їжу тим, хто застряг у тягнучці.